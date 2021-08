Motorista perde controle e carro cai de barranco em avenida de Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um motorista perdeu o controle do carro, caiu de um barranco e parou na avenida Rodrigo Otávio, próximo à lagoa do Japiim, na Zona Sul de Manaus. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9).

Conforme informações de testemunhas, no carro estava somente o motorista. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar da cidade.

Um amigo da vítima esteve no local do acidente para acompanhar a retirada do carro da avenida e afirmou que o motorista está consciente.

Não há informações quais foram as causas do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para o local, pois o trânsito ficou congestionado na avenida.

