Nove famílias têm casas destruídas por incêndio em Manaus

As famílias das nove casas perderam tudo | Foto: Divulgação

MANAUS - Mais um incêndio foi registrado em Manaus. Os moradores do bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul, acordaram assustados na madrugada desta segunda-feira (9), ao perceberem que as chamas estavam devastando os imóveis da rua São Geraldo. Ao todo, sete casas de madeira foram atingidas pelo fogo, sendo que seis tiveram perda total e uma parcial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), não houve registro de vítimas, no entanto, uma cadela, que estava em uma das casas, morreu carbonizada. Nas seis casas moravam nove famílias.

A corporação foi acionada às 00h18. As imagens do momento impressionam devido a intensidade das chamas. As nove famílias tiveram perderam todos os bens.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que foram cerca de 74 mil litros de água gastos para apagar o incêndio. Até a manhã desta segunda, a equipe ainda estava no local para realizar o rescaldo.

A equipe da Defesa Civil também esteve no local para avaliar os riscos na área atingida pelo sinistro. A Secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) realizou o cadastro das famílias que perderam tudo, inclusive documentos pessoais.

O Chefe da Divisão da Defesa Civil, José Mendes, relata que, segundo os moradores, o incêndio foi causado por um curto-circuito no ventilador de uma das casas.

"Encontramos seis casas com perda total e nove famílias que estão desabrigadas. Agora estamos fazendo o cadastro, a avaliação que sempre fazemos com os técnicos e estamos trabalhando com a Semasc, que é para fazer também o cadastro, já que as famílias perderam tudo, até os documentos. Segundo o relato dos moradores, foi um curto-circuito em um ventilador", conta.

Um dos moradores do local, Dirlei Rigle, de 51 anos, acordou no susto com os gritos de alerta de fogo. Ele acreditava que era uma brincadeira dos irmãos. Quando saiu na porta percebeu que o incêndio já estava invadindo as casas.

"Ouvi os gritos e achei que era uma brincadeira dos meus irmãos. Quando percebi que não era, foi um desespero para tentar apagar. Os vizinhos tentaram ajudar, mas perdemos tudo. Meus irmãos perderam tudo, eu e minha mãe também. Estamos sem nada", desabafa o morador.

Veja o vídeo:

| Autor:

Outros incêndios

No bairro Petropólis, a dona de casa Gisele Cordeiro, de 41 anos, perdeu tudo em um incêndio que destruiu a casa dela, na última sexta-feira (6).

Conforme a proprietária do local, a família havia acabado de sair da casa para comprar lanche quando foi informada pelos vizinhos que a casa havia pegado fogo. Morava além dela na residência, o esposo e as duas filhas, uma de 9 e outra de 3 anos.

Na última quarta-feira (4), outro incêndio destruiu três casas em uma vila, situada na avenida Visconde de Porto Alegre, no bairro Centro, por volta das 4h desta quarta-feira (4). Não houve feridos na ocorrência.

Testemunhas relataram que o fogo começou em uma casa abandonada, supostamente, utilizada por uma dupla de moradores de rua, que consumiam entorpecentes. O fogo acabou atingindo o poste elétrico e se alastrou para outras duas casas.

De acordo com o Chefe de Divisão da Defesa Civil, José Mendes, o incêndio começou por conta de uma briga entre os moradores de rua. Um deles ameaçou colocar fogo na casa, após a discussão. Com raiva, ele cumpriu a promessa e o incêndio destruiu a residência.

Veja a reportagem no local do incêndio

Sete casas são destruídas durante incêndio no bairro Colônia Oliveira Machado | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Preso jovem que incendiou residência de idosa por vingança, em Manaus

Carro pega fogo dentro de oficina durante reparo feito por mecânico