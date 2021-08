Adolescentes entre 12 e 17 anos serão vacinados em Manaus nesta semana

Os pontos de vacinação serão anunciados nos canais oficiais da Prefeitura | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O prefeito de Manaus David Almeida anunciou na tarde desta segunda-feira (9), por meio de um vídeo divulgado em redes sociais que a partir da próxima sexta-feira (13), adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades serão vacinados na capital contra a Covid-19. Os pontos de vacinação serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa).

" Manaus está avançando na vacinação, somos uma das primeiras capitais do Brasil e vamos estar iniciando a vacinação de 12 a 17 anos na sexta-feira (13) dos adolescentes com comorbidades. Os demais adolescentes já serão vacinados a partir de sábado (14). Confira nos canais oficiais os endereços para você se programar " Prefeito de Manaus, David Almeida

Atualmente, a vacinação em Manaus está disponível para pessoas a partir de 18 anos. 27 pontos de atendimento para a vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis para primeira e segunda doses das vacinas para pessoas de 18 anos e mais e remanescentes dos grupos prioritários que ainda não tenham recebido a vacina, e os que precisam concluir o ciclo vacinal do caso dos imunizantes que necessitam de duas doses para alcançar a eficácia esperada.

Até o último sábado (7), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha contra a Covid-19 em Manaus, registrava 1.583.022 doses de vacinas aplicadas. Deste total, 1.201.092 foram primeiras doses, 356.899 segundas doses e 25.029 doses únicas.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, o CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, é preciso levar o documento de identidade, o CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

A Semsa orienta a quem ainda vai tomar a primeira dose que faça o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus ( https://imuniza.manaus.am.gov.br ) que agilizará o atendimento nos postos, e a consulta ao Filômetro (bit.ly/filometrovacina), que indica o movimento nos locais de vacinação.

Veja o vídeo do prefeito de Manaus falando sobre a vacinação de adolescentes:

