Creche Municipal promove conscientização sobre aleitamento materno

Creche Dalvina Martins dá exemplo de amor a vida, com incentivo ao aleitamento materno. | Foto: Brayan Riker

Manaus - Em alusão ao "Agosto Dourado", a Creche Municipal Professora Dalvina do Nascimento Martins promoveu, nesta quinta-feira (12), uma ação a respeito da importância do papel da amamentação na saúde das crianças, bem como a participação da comunidade neste processo. Localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, a unidade de ensino atende 186 crianças, com uma média de 30 sendo amamentadas.

Gestora da unidade de ensino, professora Fabíola Neves, falou dos benefícios do aleitamento materno para a comunidade. | Foto: Brayan Riker

" Neste ano, estamos reforçando que as mães devem permanecer no processo de aleitamento materno, amamentando as crianças de zero a seis meses e, depois, mesmo com a introdução de novos alimentos, que ela continue também amamentando até a criança completar um ano ou mais um pouquinho. Então, todo mês de agosto, a gente faz esse evento, tira dúvidas e trazemos a parceria da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) " , disse a gestora da creche, professora Fabíola Neves.

Na ocasião, ela aproveitou para desmistificar alguns tabus que existem em relação ao processo de amamentação, uma das primeiras experiências da maternidade.

"Algumas pessoas acham que amamentar é só o fato de você dar o leite para a criança, sem ver o que tem por trás. Para a mãe, o aleitamento ajuda a prevenir que ela não tenha câncer de mama. Isso para a mãe já é uma vantagem! Essa questão de achar que o seio vai cair, não é assim! É uma coisa natural da idade, não do aleitamento. Para a criança, o aleitamento pode, principalmente, aumentar a imunidade. Isso ajuda a criança a evitar diarreias, e, além disso, tem grandes vantagens no lado lúdico. É importante falar, porque tem mães que não sabem desta segunda parte. Pedimos que as mamães continuem amamentando seus bebês o quanto a criança precisar, porque é necessário", destaca.

Durante evento, pais e mãe conheceram mais sobre a importância do ato de amamentar. | Foto: Brayan Riker

Além da ação sobre o aleitamento materno, a creche também disponibilizou, com o suporte das Secretarias Municipais de Educação (Semed) e Saúde (Semsa), o aferimento de pressão arterial e testes variados para atender mães e pais da comunidade, como os de Hepatite A, B e verificação de glicemia.

Equipe da Semsa atendeu a comunidade com testes rápidos. | Foto: Brayan Riker

Ações de conscientização devem continuar

Gerente de creches da Semed, Wissilene Brandão, desatou a continuidade da ação em outras creches da capital. | Foto: Brayan Riker

A gerente de creches da Semed, Wissilene Brandão, reforçou a importância da conscientização do aleitamento materno.

"Para nós, é muito bom favorecer a compreensão das mães e a mobilização doméstica para que a mãe possa amamentar. Quanto mais tempo, melhor para o bebê. É o melhor alimento do mundo para o desenvolvimento da criança. Favorecemos a importância do assunto em nossas práticas pedagógicas. A ação vai continuar em todas as outras creches", afirmou.

Mamães aprovam

Anne Caroline Pena, mãe do pequeno Rafael, aprovou ação. | Foto: Brayan Riker

Mãe do pequeno Rafael, de dois anos, Anne Caroline Pena tem experiência quando o assunto é amamentação. Ela compareceu à Creche Municipal Professora Davilna Martins para participar do evento e aprovou a iniciativa.

"A Creche, a diretoria, todo mundo envolvido está de parabéns. Realmente, eu tenho experiência em amamentar. Um que eu amamentei e dois eu não consegui. E a gente vê a diferença na imunidade. O que eu amamentei, ele é super forte, dificilmente pega uma gripe e fica doente. Os que eu não consegui, tem uma imunidade mais fraca, ficam doentes mais rápido, sem contar que não tive economia... Eu tive que comprar fórmulas infantis, foi gasto e, com ele, não. Era uma coisa natural, que eu tinha disponível para ele, todo tempo", afirmou.

A comunidade confraternizou com segurança, durante ação. | Foto: Brayan Riker

Semsa no reforço

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), também promove as ações de conscientização do aleitamento materno. Recentemente, servidores da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, na Av. Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, participaram de mesas redondas sobre o assunto com mães que utilizaram serviços da maternidade.

Simbolizar a luta pelo incentivo na amamentação é o objetivo do Agosto Dourado. A cor dourada está relacionada a destacar como um padrão "ouro" a qualidade do leite materno. Por isso, ações alusivas ao tema percorrem o mundo.

O álcool em gel esteve presente durante o evento. | Foto: Brayan Riker

