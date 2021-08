Helicóptero do Exército Brasileiro cai durante forte chuva no Amazonas

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um helicóptero do Exército Brasileiro caiu no rio, nesta sexta-feira (13), na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, no interior do Amazonas.

Conforme informações preliminares, o helicóptero caiu na água com oito pessoas a bordo. Entretanto, ainda não há informações sobre as vítimas. A forte chuva, que atinge grande parte do estado nesta sexta, teria contribuído para o acidente.

A aeronave, segundo informações, é uma Pantera 2021, que pertence ao 4º Batalhão de Aviação, unidade integrada ao Comando Militar da Amazônia.

