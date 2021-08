Vídeo mostra momento que helicóptero do Exército cai no Amazonas

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento da queda do helicóptero do Exército Brasileiro caindo no rio, nesta sexta-feira (13), na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, no interior do Amazonas.

Conforme a nota do Comando de Aviação, o helicóptero, modelo Pantera, caiu cinco minutos após decolar da capital amazonense. Seis militares estavam na aeronave, sendo que um não resistiu e morreu. As outras vítimas foram resgatadas e levadas para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM).

A forte chuva, que atingiu grande parte do estado nesta sexta, teria contribuído para o acidente. A aeronave, modelo Pantera 2021, pertence ao 4º Batalhão de Aviação, unidade integrada do Comando Militar da Amazônia.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação