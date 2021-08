Queda de helicóptero deixa um militar morto e outros 5 feridos no AM

| Foto: Divulgação

MANAUS - A queda do helicóptero do Exército Brasileiro , nesta sexta-feira (13), na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, resultou na morte de um militar e deixou outros cinco feridos. A informação foi divulgada pelo Comando de Aviação do Exército (CAvEx).

Conforme a nota do Comando de Aviação, a aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2, caiu cinco minutos após decolar do aeródromo de Ponta Pelada, na capital amazonense. Os militares estavam indo em missão operacional para a cidade de Itaituba, no Pará.

"Na aeronave estavam seis militares. Infelizmente um dos militares não resistiu e morreu. Os outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM)", diz um trecho da nota.

Equipes do Comando de Aviação do Exército estão no local e uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente.

Vídeos, registrados por moradores da comunidade, mostram o momento da queda do helicóptero no rio .

