Em Cacau Pirêra, Nova Veneza padece com problemas de infraestrutura

Ruas do bairro Nova Veneza, no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, estão esburacadas. | Foto: Carlos Araújo

Iranduba (AM) - Após a cheia histórica, os habitantes do bairro Nova Veneza, localizado no Distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 23 km de Manaus), enxergam a vazante do rio Negro como um alívio depois de perderem móveis e eletrodomésticos devido à força das águas.

No entanto, a decida das águas evidencia a triste realidade das ruas, um problema antigo para os moradores. Os cidadãos denunciam a falta de atenção da prefeitura com a região.

Maria Rosineide mostra as condições de infraestrutura da região. | Foto: Carlos Araújo

Residente do bairro, a autônoma Maria Rosineide Braga, 55 anos, superou a pandemia e a cheia, e seguiu com seu pequeno brechó, na rua 8. Agora, ela garante estar cansada de esperar uma solução, e cobra uma posição da Prefeitura para o problema com a falta de asfalto, que dificulta a travessia pelo local.

" Já foi um sofrimento com a água invadindo tudo e, agora, voltamos a ver esses buracos depois da alagação. Estamos esquecidos. Entra prefeito e sai prefeito, mas só ficamos ‘chupando dedo’. A Nova Veneza está um queijo todo furado. Mas, eu creio que um dia nós vamos poder andar tranquilamente por aqui. O asfalto só tem na rua principal, o resto é só poeira. " moradora, Maria Rosineide Braga, 55 anos

Mesmo insatisfeita, Rosineide diz que os irandubenses ainda estão esperando as melhorias que foram prometidas pelo prefeito Augusto Ferraz (DEM). Conforme a autônoma, o gestor municipal esteve no Nova Veneza e prometeu melhorar as ruas e estradas da região, mas, até o momento, não fez nada pelos moradores.



“Nós temos esse prefeito novo, pois, que ele faça alguma coisa pela nossa comunidade. Ele já veio aqui e falou que ia ajeitar para nós. Estamos aguardando”, disse.



Maria Rosineide e comunitários cobram da Prefeitura uma resposta sobre o asfaltamento. | Foto: Carlos Araújo

Moradores tapam buracos



Morando há 12 anos na região, a cabeleira Ana Silva, 32 anos, conhece bem o problema que afeta os habitantes da área, que segue sem solução mesmo após cobranças seguidas da população à Prefeitura. Ana explica que os moradores precisam se reunir todos os anos para poder realizar o serviço de tapa-buracos.

" Sempre foi assim, o aterro que tem é a comunidade que faz. A gente se reúne, o povo pega e joga barro nos buracos. Cada um joga uma carrada de barro e nós mesmo aterramos o Veneza. Mas, fora isso, é todo tempo só promessas de que vai ajeitar as ruas. Dessa vez, o prefeito já disse que foi liberado verba e estamos aguardando, mas eu não confio muito. " , apontou a moradora

Vias do Nova Veneza dificultam o tráfego de veículos. | Foto: Carlos Araújo

Ainda, segundo ela, a promessa de asfaltar a área é uma história dita por todos os prefeitos de Iranduba.

“No ano passado, surgiu a conversa dessa verba, disseram que conseguiram para fazer uma urbanização no Cacau Pirêra. Essa é a promessa que estamos aguardando e, até hoje, nada. Só poeira e lama”, disse.



Problema antigo

O estudante Rodrigo Silva, de 19 anos, reivindica melhorias para o Cacau Pirêra. Segundo ele, quem nasce na região precisa aprender a conviver com a ‘buraqueira’ e o problema só aumenta.

" Desde que me entendo por gente isso é assim. É carro que quebra, é gente idosa que até cai, é criança pisando na lama e só temos promessas na hora de pedir voto. Eles [candidatos] correm aqui e já pensam que somos idiotas. " , relata o jovem

Rede de esgoto prejudicada

As ruas 6, 7 e 9 de Cacau Pirêra estão em situação que demonstra que o poder público se esqueceu dos moradores que vivem na região.

Maria Santos, 34 anos, autônoma, diz que o Distrito foi abandonado há anos. Segundo ela, as únicas pessoas que ainda se preocupam com os habitantes do local são eles mesmos.

" Eu convido quem quiser vir ao Cacau Pirêra para olhar as ruas do final do nosso bairro e observar o grau de tristeza que a gente está vivendo. Meu Deus, todas essas ruas estão só buracos. " , desabafou

Lixeira viciada

Os irandubenses do bairro Nova Veneza ainda enfrentam outro problema. Há uma lixeira a céu aberto que atrai ratos, baratas, também leva mau cheiro para a região. Sem uma estrutura adequada para despejar os lixos de seus lares, os moradores jogam os lixos em uma área inadequada.

A autônoma Maria Rosineide, reclamou da situação e pediu auxílio da Prefeitura para a instalação de alguma estrutura adequada para evitar que a situação do local piore.



“Temos consciência que muitos moradores não fazem sua parte, e jogam até cachorro morto. Mas, a gente pede que venham instalar alguma coisa para colocar o lixo dentro, uma caçamba, uma lixeira, alguma coisa. O mau cheiro invade as casas dos moradores”, disse.



Lixeira a céu aberto na rua 13, do Nova Veneza, tira sossego de moradores. | Foto: Carlos Araújo

Posição da Prefeitura

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Iranduba disse, por meio de nota, que as obras no Distrito de Cacau Pirêra já devem começar, mas não definiu datas. A assessoria se limitou a dizer que os recursos para a infraestrutura vêm de emendas parlamentares.

Acompanhe a reivindicação sobre a lixeira e o asfalto, também em vídeo:



Comunitária reindica lixeira para a rua 13, no bairro Nova Veneza, em Cacau Pirêra, Iranduba. | Autor: César Gomes

| Autor:

Leia mais:

Esquecidos, moradores do Mª Zeneide, em Iranduba, reclamam do esgoto

Violência explode em Iranduba deixando mortos e feridos