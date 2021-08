Vídeo: Ambulância capota durante transferência de paciente no AM

A ambulância ficou completamente destruída | Foto: Divulgação

São Sebastião do Uatumã (AM) - Durante a transferência de uma paciente, uma ambulância que realizava a transferência hospitalar de uma gestante acabou capotando nesta sexta-feira (13). O caso ocorreu na estrada do Madubrá, em São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus). A ambulância ficou completamente destruída e vídeos do estado do veículo foram compartilhados pela população em redes sociais.

Testemunhas informaram que a mulher grávida estava sendo levada para o município de Itapiranga quando o condutor da ambulância perdeu o controle do veículo e capotou na estrada durante um desvio. Além do condutor e da grávida, uma técnica de enfermagem também estava no veículo.

Após o acidente, a gestante foi levada ao hospital de Itapiranga, onde passou pelos procedimentos médicos de retirada do bebê. Os dois estão estáveis. Já o motorista e a técnica de enfermagem também foram socorridos e devem ser encaminhados a Manaus para receber tratamento especializado.

A população ajudou no socorro das vítimas e registrou os momentos após o acidente. A perícia deve apontar as causas do capotamento.

Veja os vídeos do estado do veículo após o acidente e do resgate das vítimas:

