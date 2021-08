Ônibus derruba poste e colide contra mureta de supermercado no Japiim

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um ônibus da empresa TransBrasil colidiu contra o muro de um supermercado, após o motorista perder o controle da direção, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. O veículo tinha cerca de 40 passageiros e estava indo em direção ao município de Humaitá.

De acordo com informações, o ônibus teve uma pane mecânica, o motorista tentou frear, mas não conseguiu. Ao perder o controle, o veículo bateu em um micro-ônibus, derrubou um poste e colidiu contra a mureta de um supermercado.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para controlar o trânsito na área, que ficou bastante congestionado por conta da batida. Não houve feridos.

Acidente fatal

Um outro acidente, envolvendo dois micro-ônibus, resultou na morte do motorista Robson Neves de Freitas , de 44 anos. O grave acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (12), no conjunto Oswaldo Frota, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O outro motorista também ficou gravemente ferido.

De acordo com testemunhas do acidente, um dos condutores teria perdido o controle do veículo e colidiu frontalmente com o outro micro-ônibus que passava na hora. Não se sabe se o motorista teria dormido no volante ou se houve falha mecânica.

