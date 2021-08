Vídeo: Caminhão com tijolos tomba sobre veículo no bairro Novo Aleixo

Manaus (AM) - Um caminhão carregado de tijolos tombou no final da tarde desta segunda-feira (16), em cima de um carro na avenida João Câmara, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O trânsito na área ficou comprometido.

Conforme a equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista do caminhão estava subindo uma ladeira quando o veículo acabou não suportando o peso da carga e tombou.

No veículo de passeio modelo Chevrolet Ônix envolvido no acidente havia pelo menos quatro pessoas, conforme testemunhas. No entanto, não houve ferimentos graves, apenas escoriações.

O trânsito precisou ser desviado por uma via paralela à principal. Agentes de trânsito estiveram no local auxiliando os motoristas para que não houvesse maior retenção no trânsito.

"Isolamos esse trecho do acidente e desviamos o fluxo para evitar que houvesse uma fila de veículos. A pista só está liberada no sentido Centro-Bairro, explicou um agente de trânsito", explicou um agente de trânsito.

A perícia deve identificar as causas do acidente.

Veja o momento do acidente!

Veículo tomba | Autor: Divulgação

