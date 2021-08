Novos membros do Instituto dos Advogados Brasileiros tomam posse no Am

Durante a cerimônia de posse, Aniello Aufiero destacou a importância do trabaho dos novos membros do instituto no Amazonas | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Visando engrandecer a advocacia brasileira, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizou, nesta quinta-feira (19), a cerimônia de posse de 18 novos membros da entidade, no Amazonas, no auditório da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), na av. Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro - Sul de Manaus.

Aniello Aufiero falou sobre a importância do trabalho do IAB. | Foto: Carlos Araújo

Durante a cerimônia, na 16 sessão solene de posses, representando IAB no Estado, o advogado Aniello Aufiero deu as boas vindas aos novos integrantes do Instituto, destacando o empenho na escolha de cada um dos escolhidos.

"A presidência nacional nos deu uma missão de organizar o instituto no Amazonas, com homens e mulheres que dignificam nossa terra, a magistratura, o magistério. Esse foi o fruto, foi feita toda a sedimentação e hoje, estamos colhendo os resultados", disse o advogado.

Aldenize Aufiero falou em nome dos novos membros. | Foto: Carlos Araújo

Durante a cerimônia, os empossados também afirmaram, juntos, seu compromisso em cumprir os objetivos do IAB, que se destaca pela referência do conhecimento jurídico na prática advocatícia no Brasil. Representando a comissão de membros empossados, a advogada Aldenize Magalhães Aufiero, agradeceu a oportunidade do ingresso na instituição.

"Em nome de todos os indicados que tomam posse nesta cerimônia, agradecemos a oportunidade de ingressar nesta instituição que é vanguardista no exercício do Direito. Aqui, estaremos representando, sim, uma associação sem fins lucrativos, de caráter nacional, com a personalidade jurídica de direito privado. Dentro do estatuto do IAB, fica clara a missão de defender o Estado Democrático de Direito e seus princípios fundamentais", afirmou.

Fametro também na vanguarda

Dentre os novos membros que tomaram posse no IAB/Amazonas, a Reitora da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), professora Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, ressaltou a satisfação de pertencer ao quadro.

"A Fametro veio, em 20 anos, numa luta que é mantida pelo respeito à advocacia. Ciente disso, honra-me muito o fato de passar a integrar este instituto, na defesa do Estado Democrático de Direito, numa luta de todos nós", destacou.

A Reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, destacou o respeito do centro de ensino superior pela prática jurídica. | Foto: Carlos Araújo

Reconhecimento

Durante a posse, o Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Amazonas, Flávio Cordeiro, representando o Governador Wilson Lima, destacou a importância, também, do trabalho do instituto e aproveitou para parabenizar a Fametro por apoiar ações como as do IAB no Amazonas.

"Talvez, poucos lugares calhassem tão bem de fazer um evento do IAB, como a Fametro. O IAB e todos que adentram as fileiras, possuem trabalhos relevantes e irão contribuir com a discussão jurídica e a Fametro é uma das faculdades, senão a faculdade, que mais investe do Estado do Amazonas, atualmente. Então, aproveito, de público, em nome do Governo do Estado para parabenizar pelo brilhante trabalho que vem fazendo", afirmou.

O Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Amazonas, Flávio Cordeiro, representou o Governador Wilson Lima. | Foto: Carlos Araújo

Destaques

Nomes de destaque do cenário jurídico amazonense compõe a lista de membros.: Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, Cassius Clei Aguiar, Caupolican Padilha Junior, Cláudia Alves Lopes Bernardino, Fábio Agustinho da Silva, Felipe Braga de Oliveira, Grace Anny Fonseca Benayon Zamperlini, Maurilio Casas Maia, Paulo José Pereira Trindade Júnior, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Sérgio Rodrigo Russo Vieira e Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho.

IAB é referência

O IAB foi fundado em 1843 e contribuiu com a criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Tem forte atuação junto aos Poderes da República, com predominância no Legislativo, além de notável contribuição no ensino jurídico por todo o país.

Acompanhe vídeo mostrando momentos da cerimônia de posse:

| Autor: Bianca Ribeiro

