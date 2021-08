VÍDEO: Em Itacoatiara, casal briga com terçado, mas faz as pazes

A mulher atingiu o companheiro com um terçado na cabeça. Para revidar, o homem a agrediu com socos | Foto: Reprodução da Internet

ITACOATIARA (AM) - A estrofe da música do cantor Leonardo - "Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho é ternura" - define bem a relação do casal Celso e Midiã. Moradores de rua em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), a mulher atingiu o companheiro com um terçado na cabeça. Para revidar, o homem a agrediu com socos.



Após a briga, os dois foram socorridos pelo hospital da cidade, de acordo com as informações do portal do Jotta de Itacoatiara. O fato aconteceu na noite deste sábado (21).

Ao saírem do hospital, Celso e Midiã, como se identificaram, trocaram beijos e abraços. A mulher confessou que o motivo da briga foi ciúmes depois de beberem. A companheira chegou a cantar uma parte da música "Ciúmes de você" para Celso.





Confira o vídeo do casal:

A mulher confessou que o motivo da briga foi ciúmes | Autor: Reprodução





