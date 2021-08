Vídeo: cratera abre em asfalto da BR-319 e causa transtorno no AM

A cratera atrapalha o tráfego da rodovia, que é uma das mais polêmicas por conta da falta de pavimentação | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Uma enorme cratera se abriu na BR-319 , na manhã desta segunda-feira (23). O buraco causou preocupação nos motoristas que transitam pela via e impressionou pelo tamanho e profundidade. A rodovia liga Manaus a cidade de Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com informações, um bueiro teria rompido, causando a cratera. Pelo vídeo divulgado, o buraco quase chega aos dois sentidos da rodovia e despertou medo em quem transitava pela região.

A cratera atrapalha o tráfego da rodovia, que é uma das mais polêmicas por conta da falta de pavimentação. Existem diversos grupos são contra e outros que são a favor, e agora, a abertura do buraco é mais um capítulo da história da rodovia.

Deputado propõe audiência para continuar pavimentação

O deputado estadual Ângelus Figueira (DC) vai propor a realização de uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) no Careiro Castanho, com a presença de representantes do Ministério Público Federal (MPF-AM), para tentar destravar, de uma vez por todas, o imbroglio jurídico-político que impede a conclusão da BR-319.

Conforme Ângelus, a audiência pública do Careiro Castanho “terá que ser o capítulo final” de uma novela complexa que impede o Governo Federal de tocar em frente as obras de conclusão da rodovia que liga os estados do Amazonas e de Rondônia aos mercados do Sul do país.

O imbróglio maior envolve o licenciamento ambiental para as obras que faltam e que é travado no Ibama pelo MPF, que exige sempre mais estudos sobre os impactos ambientais na área da BR.

