Veja o vídeo do momento de acidente fatal na avenida Tefé, em Manaus

As imagens impressionantes revelam que o carro estavam em alta velocidade | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Uma câmera de segurança registrou o momento em que aconteceu um grave acidente na avenida Tefé, bairro Raiz, zona sul de Manaus, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26).

Um homem, que estava como passageiro, morreu esmagado pelo carro. O acidente aconteceu às 4h da madrugada.

As imagens impressionantes revelam que o carro estavam em alta velocidade, perdeu o controle, capotou, invadiu a calçada e bateu em um poste. O acidente causou a morte do passageiro que estava no banco do carona.

Veja o vídeo do momento:

As imagens impressionam | Autor: Reprodução





O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) teve que ser acionado para retirar o corpo do homem, que ficou preso embaixo do veículo.

Já o motorista foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo e encaminhado a uma unidade de saúde da capital. Ainda não se sabe se o condutor estava embriagado.

Trânsito do AM mata

Apenas no primeiro semestre de 2021 , O Amazonas registrou 195 vítimas fatais de acidentes de trânsito. de acordo com os dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-AM). Na capital, foram 140 vidas perdidas, e no interior o número de mortes chegou a 54.

O mês mais violento foi, curiosamente, maio, o que é dedicado a conscientização no trânsito.

Foram 28 mortes no trânsito de Manaus e 12 no interior, o que corresponde a um total de 40 vidas perdidas em todo o estado.

Leia mais:

Motorista perde controle e caminhão invade duas casas em Manaus

Motorista bêbado "arrebenta" muro residencial no Parque Dez