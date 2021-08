Manaus pode ter evento teste para 3 mil pessoas em setembro

O primeiro evento teste pode ser na Arena da Amazônia, com o jogo do Brasil | Foto: Divulgação





A possibilidade de acontecer um evento no Amazonas está cada vez mais próxima. O Governador Wilson Lima, anunciou em coletiva na manhã desta sexta-feira (27), a probabilidade de ter um evento teste para um público de três mil pessoas.

De acordo com o pronunciamento de Wilson Lima, que aconteceu no Teatro Amazonas no lançamento do programa "+Cultura", o evento seria uma partida de futebol do Brasil, com outro time que ainda será definido, na Arena da Amazônia e já está em negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





" Agora em setembro, vamos fazer um evento teste com três mil pessoas e e estamos trabalhando com a CBF, a possibilidade da realização de um jogo da seleção brasileira em Manaus, com público. " Wilson Lima, Governador do Amazonas

O governador afirmou que os detalhes ainda estão sendo definidos e que está em fase de avaliação do cenário para compreender como esse jogo poderia acontecer em Manaus. Além disso, poderá servir como base para outros grandes shows e reuniões.





Wilson Lima divulgou a possibilidade do evento | Foto: Divulgação

"A gente ainda está definindo a questão técnica e estamos em um processo de avaliação para entender como é que vamos fazer isso, além da confirmação desse jogo para poder vir a Manaus. Isso é um balizador importante para que a gente possa realizar outros grandes efeitos, como eventos tradicionais, no Amazonas", detalha Wilson.

Veja o vídeo do pronunciamento:

O governador afirma que a possibilidade do evento leva em consideração os números reduzidos de internação e aceleração da vacinação no Amazonas.

