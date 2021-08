Em Manacapuru, falta de iluminação pública prejudica moradores

Manacapuru (AM) – O medo e a insegurança são cada vez mais presentes na vida dos moradores da rua 31 de março, no bairro São Francisco, em Manacapuru (distante 70 quilômetros de Manaus). Durante à noite, os habitantes ficam completamente no escuro por conta de problemas nos postes da região. Além disso, os manacapuruenses relatam dificuldades por conta da qualidade da água que chega as torneiras.

Na última semana, divido ao descaso da Prefeitura do município, os moradores buscaram o Em Tempo para criticar a falta de investimentos no local. Dona de casa, Carmen da Silva, de 43 anos, mora há mais de 10 anos no bairro e conta que a falta de luz nos postes expõe os moradores ao risco de assaltos.



“Vivemos apavorados. Sou uma moradora antiga da área e nossa vida é reclamar. Chega à noite, tudo no breu, no escuro. É criança, é idoso, todo mundo correndo o risco de que algo aconteça. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já reclamaram que levaram aqui celular e bolsa”, disse.

" Nossas necessidades nesse bairro são grandes. Aqui, se você vir a noite, não enxerga ninguém. Não tem iluminação. Fecha farmácia, fecha comércio e tudo aqui, porque não tem como nós ficarmos desse jeito. " Aline Morares, de 28 anos, moradora

Aline garante que já realizou vários pedidos para que o poder público municipal realize a manutenção da iluminação do local, mas todas sem sucesso.



“Eu fiz pedidos, fui lá atrás e todo tempo é só falando que o povo está devendo. Esse prefeito, para mim, não está fazendo nada por nós. Assalto aqui é constante e o mais engraçado é que mandam a conta de luz para gente, mas não tem a coragem de vir aqui nos ajudar”, fala indignada.



Taxa de iluminação

Mesmo sem o serviço, taxa de iluminação chega todos os meses nas casas dos moradores. | Foto: Divulgação

Apesar da falta de luz nos postes, os moradores falam que todos os meses a taxa de iluminação pública chega nas residências.



“Todo mês vem! Impressionante! Tem mês que vem R$ 21,00 e nesse mês veio um pouco mais de R$ 15, 00. Acho isso uma cara de pau muito grande desse pessoal. O povo da rua 31 de março ter que pagar por um serviço que não tem”, desabafa o autônomo Jairo Freitas, de 32 anos.



Falta de iluminação prejudica manacapuruenses. | Foto: Carlos Araújo

O estudante Adalto Bahia, de 18 anos, declara que a vida do povo do bairro é pedir socorro da Prefeitura, mas nada se feito.

“Essa semana pedirão socorro. Na outra semana teve uma moradora que pediu e ainda queremos socorro. Eles acham que vamos viver de quê? De quadra? Porque é só o que sabem fazer aqui. Difícil aqui, porque minha família perdeu até parentes na pandemia e não teve auxílio para nós de nada, e nem iluminação temos”, comenta.

" Exigimos resposta, seu Beto D’Ângelo. Eu falo, porque não devo nada para a prefeitura e não sou nenhuma desocupada, eu trabalho! Queremos iluminação pública. Um monte de gente aqui desempregada, não tem emprego, piorou com a pandemia e só temos o direito de viver no escuro? Você está no segundo mandato! Faça algo pela luz desse bairro! Ainda pagamos taxa de iluminação. Dá vontade de rir, meu Deus! " Maria Paiva, de 38 anos, autônoma

Durante o dia, a rua 31 de março é bem diferente do cenário de medo que os moradores vivem à noite. | Foto: Carlos Araújo

Água suja

Outra reclamação dos moradores é que a água chega suja nas torneiras da região, até mesmo com lama.

" A gente lavava os tanques e a água vindo toda suja. Um absurdo. Que é isso, gente? Somos seres humanos. Nem cachorro se trata assim! " disse Maiara França, moradora da região.

Ela ainda aponta que a Prefeitura não vai à região e os moradores sentem-se esquecidos pelo órgão municipal. “Não dão uma resposta para a gente, não falam nada. Há muitos anos que esse bairro não é visto por ninguém”, finaliza.



Posição da Prefeitura

O Em Tempo entrou em contato com a prefeitura de Manacapuru e solicitou uma posição para o órgão, mas não obteve nenhuma posição até o fechamento desta edição.

Acompanhe vídeo feito por moradora do bairro:

Moradores se dizem cansados de pedir socorro da Prefeitura de Manacapuru, sem resposta. | Autor: Divulgação

