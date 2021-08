Vídeo mostra carro sendo esmagado por caminhão no Japiim; assista

As vítimas são Suzy Pedrosa Caldas, de 38 anos, e a enteada dela Maria Eduarda Caldas, de apenas 17 anos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma câmera de segurança gravou o momento exato em que madrasta e enteada foram esmagadas durante um grave acidente de trânsito na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul, ocorrido na manhã desta sexta-feira (27). O carro em que elas estavam modelo, Honda Fit, de cor prata, foi esmagado entre dois caminhões.

As vítimas são Suzy Pedrosa Caldas, de 38 anos, e a enteada dela Maria Eduarda Caldas, de apenas 17 anos. O motorista do caminhão que vinha atrás do carro em que elas estavam acabou perdendo e não conseguindo desviar do carro. No vídeo é possível perceber que o impacto foi extremamente violento devido a velocidade em que o caminhão estava.

Madrasta e enteada morreram no local e a cena chocou pessoas que passaram pela área. O resgate durou mais de duas horas.

Os corpos foram removidos e encaminhados à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por exame necroscópico.

"Amava viver"

Suzy deixou escrito no perfil das redes sociais que amava viver. Ela e esposo eram evangélicos e compartilhavam momentos de comunhão na igreja.

Ela, a condutora do carro fez aniversário ontem e infelizmente perdeu a vida no trágico acidente. Além do esposo, ela deixa um filho de nove anos.

Maria Eduarda tinha uma filha deixa uma filha de apenas três meses de idade. As duas tinham a relação de mãe e filha.

O caso é investigado pela Polícia Civil | Autor: Divulgação

