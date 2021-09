Avião não pousa por mau tempo e Alessandra Campêlo relata "susto"

| Foto: Divulgação

MANAUS - A secretária de Estado de Assistência Social do Amazonas, Alessandra Campêlo, relatou nas redes sociais o susto que passou após o avião, que ela estava, não conseguir pousar em Manaus por conta do mau tempo, na madrugada desta terça-feira (31).

O avião, conforme a secretária, arremeteu três vezes, que é um procedimento executado pelos pilotos na aproximação para o pouso em que se decide não mais pousar naquele momento. Isso pode acontecer tanto quando o avião ainda está voando quanto quando ele já tocou o solo.

"Avião tentou pousar em Manaus, mas arremeteu três vezes. Muita neblina. Estávamos retornando de Brasília para Manaus, viemos parar em Porto Velho. O piloto só pousa se tiver total segurança. Arremeter foi o mais seguro. Deus é bom o tempo todo", escreveu Alessandra nas redes sociais.

| Foto: Divulgação

Alessandra estava voltando de Brasília, onde participou de uma reunião na Secretaria Nacional de Assistência Social. "Nossa missão aqui é conseguir a liberação de recursos federais que estão travados para avançarmos nas políticas públicas da área social do Governo do Amazonas, trazer novos benefícios e ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade no estado".

Depois do susto, a aeronave pousou na capital amazonense e a secretária está bem, conforme informou a assessoria.

Veja o vídeo

| Autor:





Leia mais:

Emenda da Aleam garante abastecimento de água em Eirunepé

"Aluguel Maria da Penha" é aprovado no Amazonas