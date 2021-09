Com altos índices de acidentes, Detran-AM anuncia fiscalizações no AM

A ação contará com apoio de órgãos integrados | Foto: Divulgação

Manaus - Após os últimos dias terem sido marcados por acidentes de trânsito na capital manauara e que cuasaram forte comoção à população, equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), anunciaram na manhã desta terça-feira (31), a intensificação nas fiscalizações no trânsito como medida para reduzir acidentes.

A ação contará com apoio de órgãos integrados que atuarão nas barreiras que serão implantadas em todas as zonas da capital.

Conforme o diretor do Detran-AM, Rodrigo de Sá, a população é agente fundamental para promoção de segurança no trânsito. Para ele, o número de acidentes desta última semana é um fato isolado, porém reflete nas ações de imprudência pós-pandemia.

" O condutor de um veículo precisa entender que tem suma responsabilidade na segurança no trânsito. A população precisa acalmar os ânimos e não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir um veículo. Manter a velocidade permitida em uma via e se preocupar com itens de segurança do veículo são fundamentais. Nosso objetivo de fiscalizar não tem como propósito penalizar proprietário de veículos e sim promover segurança no trânsito e evitar que acidentes aconteçam. Precisamos do apoio da população inclusive durante as abordagens nas operações. Isso é muito importante " Rodrigo de Sá, diretor do Detran-AM

O vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Edson Leda Júnior, informou que um trabalho de engenharia será realizado para que acidentes sejam reduzidos na capital. Vias deverão ser sinalizadas e um estudo de trafegabilidade será feito.

"Trabalharemos para reduzir acidentes com esses estudos, mas dependemos muito do ser humano. As fiscalizações são essenciais para proporcionarmos a segurança no trânsito a população. Contamos com a consciência da população para que não saia com veículos em más condições e coloque a segurança de todos em risco", destacou.

A partir desta terça-feira (31), barreiras serão montadas em todas as zonas da cidade com abordagem de condutores.

Acidentes em 2021

Dados divulgados pelo Detran-AM apontam que de janeiro a agosto deste ano, já foram registrados no Amazonas 8.566 acidentes, sendo 5.386 com danos materiais, 162 fatais e 3.018 com vítimas lesionadas.

Entre 2021 e 2020 houve redução de 1,13% no número de acidentes em Manaus. Contudo, houve crescimento nos acidentes com vítimas fatais (19,6%) e com vítimas lesionadas (8,95%).

