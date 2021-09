Platão Araújo concorre como case de sucesso do Hospital Sírio Libanês

MANAUS (AM) - A experiência exitosa do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo com o projeto Lean nas Emergências participa como um dos cases de sucesso do Hospital Sírio Libanês, no Prêmio Kaizen Brasil.

O Lean nas Emergências foi implementado ano passado pelo Governo do Estado, em parceria com o hospital paulista e o Ministério da Saúde, e, entre outros resultados, pôs fim às macas em corredores do Platão Araújo, além de agilizar o atendimento na urgência e emergência. Além do Platão, receberam o projeto, os HPSs João Lúcio Machado e 28 de Agosto.

Na apresentação virtual que fez na noite de segunda-feira (30/08), a diretora do Platão Araújo, Aída Cristina Tapajós, explicou como utilizou as ferramentas de gestão do Lean nas Emergências para "desafogar" o pronto atendimento, dando celeridade nos serviços oferecidos pelo HPS a partir das ferramentas apresentadas pelo projeto e implantadas na unidade, com o auxílio de profissionais do Sírio Libanês.

A diretora estava acompanhada na videoconferência pela secretária Executiva Adjunta de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Mônica Melo, que ressaltou a importância do reconhecimento da unidade para a saúde amazonense.

"Isso mostra que os nossos profissionais sabem trabalhar, sabem fazer bem. Diante do improvável que foi a pandemia de coronavírus, eles mostraram que sabem como salvar vidas. E, a partir da utilização das ferramentas e da metodologia Lean, que são metodologias que trabalham a agilidade de processos, eles conseguiram girar leitos, dando garantias de atendimento mais ágil. A sinergia dos profissionais foi crucial para que a rapidez no atendimento acontecesse”, disse a secretária.

Para a diretora Aída Cristina, ser escolhido pelo Sírio Libanês para representar um de seus projetos inscritos no Kaizen Brasil, só confirma a melhoria dos processos de gestão do Platão Araújo, que tem como único foco ofertar um atendimento de qualidade aos pacientes. “Dedicamos esse sucesso e visibilidade aos nossos profissionais que abraçaram essa causa. Os resultados estão sendo colhidos com visibilidade para o hospital e também para nós que estamos envolvidos nesse processo”, disse.

Além do Platão, o Sírio Libanês inscreveu outros dois projetos no Prêmio Kaizen, dedicado ao reconhecimento das melhores práticas em gestão.

Lean nas Emergências

O Lean nas Emergências é um Projeto do Ministério da Saúde implementado pelo Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos.

