Manaus tem 36 pontos de vacinação contra Covid nesta quarta-feira (1º)

| Foto: Divulgação

MANAUS - Manaus mantém, nesta quarta-feira (1º, 36 pontos de vacinação abertos para atender o público que vai receber a segunda dose contra a Covid-19 e para as pessoas de 12 anos ou mais que ainda irão tomar a primeira dose.

Do total de pontos de atendimento, cinco são pontos estratégicos de grande fluxo (Centro de Convenções de Manaus, o "sambódromo"; Studio 5 Centro de Convenções; Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola; Clube do Trabalhador do Sesi-AM; e shopping Phelippe Daou e) e 31 são unidades de saúde da rede municipal. Todos funcionam das 9h às 16 h.

Nos pontos estratégicos e em outros nove locais (unidades de saúde Carmen Nicolau, Balbina Mestrinho, Sálvio Belota, Morro da Liberdade, Alfredo Campos, Amazonas Palhano, Leonor Brilhante, Leonor de Freitas e Deodato de Miranda Leão), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai disponibilizar primeiras e segundas doses (AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer). Nas demais unidades será oferecida exclusivamente a segunda dose de AstraZeneca. A relação completa dos pontos de vacinação pode ser conferida no site da Semsa, diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/.

Quem for tomar a segunda dose deve ficar atento aos prazos entre doses, que permanecem os mesmos para os imunizantes da Pfizer (84 dias) e CoronaVac (28 dias), e foi reduzido para a vacina AstraZeneca, de 84 para 56 dias, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Os documentos necessários para os que vão completar o esquema vacinal são apenas um documento de identificação original, com foto, CPF e carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já quem tem 12 anos ou mais e ainda não se vacinou deve ir a um dos pontos de oferta da primeira dose, levando documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento, o CPF ou o Cartão Nacional do SUS, além do comprovante de residência que ateste moradia em Manaus. Os menores de idade só poderão ser vacinados se estiverem acompanhados de um responsável maior de 18 anos que, caso este não seja o pai ou a mãe, deve assinar uma declaração de responsabilidade.

A Semsa reforça a importância do cadastro prévio no Imuniza Manaus, que pode ser feito a partir do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br ), na opção “Cadastro de Cidadão”. Não é obrigatório que o cadastro seja realizado previamente, mas a inclusão antecipada de todos os dados do usuário no sistema evita que o registrador precise fazer isso na hora do atendimento, levando mais tempo que o necessário para a vacinação.

Além disso, a Semsa orienta o cidadão a consultar o “Filômetro” ( bit.ly/filometrovacina ), por meio do qual é possível identificar o movimento (gigante, grande, médio e pequeno) em todas as unidades, facilitando a escolha pelo ponto com menor volume de pessoas e, portanto, com menor tempo de espera.

Marca

A Prefeitura de Manaus superou nesta terça-feira, 31, a marca de dois milhões de doses contra a Covid-19 aplicadas na capital, desde o início da campanha de vacinação, em 19 de janeiro. O número, simbólico, rendeu comemoração oficial em um dos pontos de vacinação, o shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Dados do vacinômetro, congelados temporariamente, mostravam, no fim da tarde, que o município havia vacinado 1.449.720 com a primeira dose, alcançando 82% da população acima de 12 anos e 516.923 segundas doses, além, de 25.035 doses únicas, chegando a 31% da população com o esquema completo de imunização.

