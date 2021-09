Silves proíbe consumo de peixes por conta da doença da urina preta

Equipes fiscalizaram a proibição | Foto: Divulgação/Prefeitura de Silves

MANAUS - Após 24 casos suspeitos de rabdomiólise, conhecida como "doença da urina preta", em Silves (distante 267 quilômetros de Manaus), a prefeitura proibiu a comercialização de alguns peixes na cidade. O município possui quatro casos confirmados.

A proibição foi divulgada nas redes sociais da prefeitura de Silves, e entre os peixes estão o tambaqui, pirapitinga, arabaiana e pacu. Dois deles, são alguns dos peixes mais consumidos no estado.

Durante a semana, equipes da Secretaria de Saúde de Silves e órgãos de vigilância sanitária estão na cidade para fiscalizar e informar a população sobre a proibição.

Em todo o Amazonas, já são 44 casos registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Além dos quatro casos de Silves, os municípios que possuem notificação são em Itacoatiara (sendo um óbito), dois em Manaus, dois em Parintins, um em Caapiranga e um em Autazes.

Infectologista recomenda continuar consumindo

O infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Antonio Magela, afirmou não haver indicação para a suspensão do consumo de peixes no Estado do Amazonas, por causa dos casos em investigação, mesmo após a morte de um amazonense pela doença.

“O Importante é entender que se formos comparar o nível de consumo de peixe com o número de casos, a gente vê que é uma relação mínima, porém, não menos preocupante. Qualquer situação que coloque em risco a saúde das pessoas deve ser avaliada com cuidado, as pessoas devem ser tratadas da maneira mais adequada possível e temos que ter preocupação também com o aspecto econômico e nutricional”, disse o infectologista.

Rabdomiólise

O Amazonas já tem 44 casos suspeitos | Foto: Divulgação

A rabdomiólise é uma síndrome clínico-laboratorial que decorre da lesão muscular com a liberação de substâncias intracelulares para a circulação sanguínea.

Ocorre normalmente em pessoas saudáveis, na sequência de traumatismos, atividade física excessiva, crises convulsivas, consumo de álcool e outras drogas, infecções e ingestão de alimentos contaminados, que incluem o pescado. O quadro clínico da doença pode incluir elevações assintomáticas das enzimas musculares séricas (creatinina-fosfoquinase – CPK).

