Ações de infraestrutura vão ser realizadas na comunidade Fé em Deus

MANAUS (AM) - Em visita à comunidade Fé em Deus, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, anunciaram o asfaltamento das vias trafegáveis do local, além de uma série de melhorias de infraestrutura, que vão garantir acessibilidade para as mais de 500 famílias que vivem na região.

De acordo com o prefeito David Almeida, a comunidade que nunca recebeu nenhum tipo de assistência do poder público, não pode mais ficar abandonada. Segundo ele, o asfaltamento fará parte do “Pacote de Obras de Verão”, que contemplará a revitalização de pelo menos 10 mil ruas em toda a cidade de Manaus.

“Essas pessoas foram negligenciadas por muito tempo, o que não pode mais acontecer. Assim como assumi o compromisso de levar infraestrutura para a comunidade das Garças, também estou assumindo aqui o mesmo compromisso, pois estas famílias não podem mais esperar. Faremos o que for possível, para garantir mais dignidade para todos da Fé em Deus”, afirmou David.

Conforme o vice-prefeito Marcos Rotta, a Seminf já iniciou uma série de intervenções na comunidade, como a construção de três pontes de madeira, para acabar com o risco aos moradores, o desassoreamento do igarapé e o estudo para a implantação de uma rede de drenagem.

“O prefeito David e eu temos dado um olhar diferenciado a todas as regiões da cidade, porém essas comunidades mais afastadas e que nunca tiveram nem sequer a visita de um prefeito ou de um vice, estão tendo uma atenção especial. Essas pessoas não serão mais esquecidas pela prefeitura. Para conhecer essas realidades e transformá-las, nós fazemos questão de estar todos os dias nas ruas”, concluiu Rotta.

Revitalização da rua Paz e Amor

Pela primeira vez na história, a rua Paz e Amor, localizada na Colônia Terra Nova, zona Norte da capital, receberá o serviço de asfaltamento. A obra foi determinada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que realizou uma vistoria no local, na manhã desta quarta-feira, 1º/9.

"Recebi essa demanda durante uma visita ao posto de vacinação do Studio 5. Uma das moradoras, a Priscila, contou que mora no local há mais de 7 anos e a rua nunca foi assistida pelo poder municipal. Essa realidade mudou. O que era buraco, lama e poeira, a partir de hoje será asfalto e dignidade para esses moradores. Esse é o papel da prefeitura, a cada dia, melhorar a qualidade de vida da nossa população", enfatizou Almeida.

No local, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizará os serviços de drenagem, meio-fio e asfaltamento.

A autônoma Priscila Corrêa, moradora que solicitou o serviço, afirmou que o prefeito David Almeida comprovou ser um “homem de palavra” ao visitar sua rua e determinar o serviço. Ela destacou que nenhum outro político havia cumprido o compromisso de olhar para os moradores da localidade.

"Nós moramos aqui há sete anos e nenhum político esteve aqui como o nosso prefeito. Eu o encontrei no dia da vacinação no Studio 5. Conversei com ele pessoalmente, pedi a ele essa força, para dar uma olhada na rua Paz e Amor. Para a gente, é muito gratificante, porque não tem nem um mês e a prefeitura veio aqui. Eu quero agradecer demais, de coração, esse homem que tem palavra. Esse homem tem palavra, ele não veio aqui durante a campanha, mas ele veio cumprir o que eu pedi dele", disse Priscila.

Leia Mais

Prefeito de Manaus destaca obras na cidade e geração de empregos



*Com informações da assessoria