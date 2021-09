Prefeitura de Figueiredo lança programa para reconstrução da cidade

Presidente Figueiredo (AM) — A união por Presidente Figueiredo (município distante 117 quilômetros de Manaus) falou mais alto e, na terça-feira (31), ocorreu o lançamento do programa “Avança Mais Figueiredo”, pacote de obras lançado pela Prefeitura da cidade, em prol da população. Evento reuniu moradores e parlamentares que destinaram recursos para a infraestrutura da região.

Durante solenidade, na Corredeira do Urubuí, Patrícia Lopes (MDB), prefeita do município, anunciou investimentos de R$ 50 milhões para as obras de infraestrutura em Presidente Figueiredo e, ainda, apresentou o balanço dos 8 primeiros meses de gestão.



" Já temos em mãos 100% de todo o projeto de nossa cidade e que está garantido e estamos trabalhando para licitar e, inclusive, a comunidade Maroaga, que a gente já conta como bairro da nossa cidade " , afirmou a prefeita.

Prefeita Patrícia Lopes e o vice-prefeito, Anderson Leal, anunciaram as ações. | Foto: Divulgação

Asfaltamento de bairros, construção de um hospital maternidade e investimento no potencial turístico da região são alguns dos projetos englobados no “Avança Mais Figueiredo”. Um deles, o “Turismo Seguro”, visa incentivar os estabelecimentos turísticos da cidade que colaborem com as medidas de combate a Covid-19.

População foi prestigiar o evento, que seguiu os protocolos de segurança. | Foto: Divulgação

A prefeita também destacou que a gestão municipal vem fazendo todo o possível para executar, de maneira que contemple as principais necessidades da população de Presidente Figueiredo, o plano de governo que foi apresentado ainda no período eleitoral.

" Nós estamos aqui para responder e esclarecer toda e qualquer dúvida. É tempo de cuidar e estamos cuidando. É tempo de avançar e estamos avançando. Eu e o Anderson (Leal) temos trabalhado, incansavelmente, e com a seriedade e o comprometimento dos servidores da prefeitura temos conseguido " , disse a gestora municipal.

Sobre a chegada do asfalto, Patrícia Lopes foi enfática ao dizer que a prefeitura se esforçou para garantir que a população vai receber um trabalho de qualidade nos bairros.



“Sabemos das ruas esburacadas e andamos nas mesmas ruas que vocês andam. Ou fazíamos um tapa buracos superficial, onde gastaríamos recursos e não resolveríamos o problema ou trabalharíamos para garantir projetos onde possamos ter um recapeamento na totalidade e pavimentação nas ruas que não cabem o recapeamento. Quando assumimos em janeiro, não tinha um projeto sequer para asfaltar uma rua e recuperamos emendas para conseguir”, destaca a prefeita.

Um dos bairros que serão atendidos é o Galo da Serra, onde os moradores esperam há muito tempo pelos serviços de pavimentação.

Equipamentos foram adquiridos para serem utilizados na cidade. | Foto: Divulgação

Balanço

Desde o início da gestão, a administração municipal garantiu retirada de lixo, asfalto para ramais e diversas ações emergenciais, como o cartão do auxílio municipal, injetando R$ 5 milhões na economia local, por meio do comércio, garantiram o sustendo de 8 mil famílias.



Também sobre o incentivo para atender os catadores de lixo e a mudança do aterro sanitário da cidade. Sem contar com o êxito na vacinação contra a Covid-19, com o “Vacina Figueiredo” e a garantia de oxigênio para abastecer a cidade.



Emendas

Lançamento do programa reuniu lideranças políticas. | Foto: Divulgação

Dentre os parlamentares que destinaram emendas para o município, assistiram o lançamento do programa o vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), e os deputados estaduais: Joana Darc (PL), Serafim Corrêa (PSB), que também destinaram emendas para a infraestrutura do local. O ex-deputado Dr. Vicente (PV) esteve na solenidade, apoiando a causa, bem como vereadores do município.



Não assistiram, mas destinaram recursos para atender o município de Presidente Figueiredo, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o governador Wilson Lima (PSC). Além dos deputados federais: José Ricardo (PT), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Delegado Pablo (PSL), Sidney Leite (PSD), Bosco Saraiva (Solidariedade) e Silas Câmara (Republicanos).

" Vamos virar essa página no município e já temos R$ 30 milhões garantidos para dar dignidade as pessoas. Quando a gente fala de rua asfaltada, de ramal, nos estamos falando de saúde, educação, segurança e acesso ao serviço público. R$ 10 milhões já foram liberados e temos visto o esforço da Prefeitura. Eu não posso deixar, também, de agradecer ao governador Wilson Lima e preciso fazer justiça e mandar um abraço dele para todos da cidade. E o que ele puder fazer por essa cidade, fará " Joana Darc, deputada.

Já o deputado Serafim Corrêa, falou da emenda, no valor de R$ 500 mil, destinada para a construção de uma creche no município.

" Essa emenda destina recursos à Secretaria de Estado de Educação e Desporto para celebrar convênio com a Prefeitura de Presidente Figueiredo, com o objetivo de realizar a construção de uma creche no município. Nesta terça estive em Figueiredo para prestigiar o lançamento desse programa que é um pacote de obras, que recebe o reforço dessa emenda, que com certeza será essencial para ajudar muitas mães e pais de famílias que necessitam de um local seguro e que eduque seus filhos " Serafim Corrêa, deputado

Acompanhe vídeo que mostra o balanço dos primeiros meses de gestão:



Prefeita Patrícia Lopes anuncia investimentos para infraestrutura da cidade. | Autor: Divulgação

