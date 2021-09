Obras de revitalização das ruas do Distrito são intensificadas

As obras são em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A revitalização de 32 vias e três rotatórias localizadas no Distrito Industrial 1, zona Sul da capital, segue em ritmo acelerado e tem um prazo estimado de 15 dias para ser totalmente concluída.

As obras são em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e realizadas pelas empresas Ardo Construtora, Soma Ltda e Construtora Etam.

Na manhã desta quarta-feira (1°), equipes trabalham na concretagem do pavimento rígido no retorno ligando a avenida Buriti com a avenida Rodrigo Otávio, e o que liga a avenida Solimões com a Cupiúba.

As duas frentes de serviços englobam ainda a implantação de meio-fio, sarjetas e a recomposição de calçadas. Mais de dez equipamentos de grande porte e 40 trabalhadores realizam os serviços.

De acordo com o engenheiro e fiscal da Seminf, Kleber Fernandes, as obras estão bem aceleradas, como determinou o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta.

" Temos prazo para concluir essa grande obra de trafegabilidade que trará melhorias a todos. As empresas estão com muitos equipamentos e cada lote tem um contingente grande de trabalhadores. O prefeito determinou datas para a conclusão e estamos intensificando para cumprimos o trabalho com êxito e muita qualidade " Kleber Fernandes, engenheiro e fiscal da Seminf

Lote

O lote 1 de obras contempla seis quilômetros de serviços, incluindo a bola da Suframa, recebendo asfalto, drenagem profunda, meio-fio, calçadas e sarjetas. Já a rotatória, com aproximadamente 900 metros lineares, recebeu todo o pavimento rígido.

O pacote contempla ainda as ruas Jaguarão, da Feira, Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Areosa, Ministro João Gonçalves, Ministro Mário Andreazza e Guaruba, principais vias do Distrito Industrial.

Já nos lotes 2 e 3, estão sendo trabalhadas as vias com nível intermediário de criticidade, como as ruas Buriti, Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adjacentes, além das bolas da Gillette e Samsung.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Orla do Amarelinho é revitalizada por reeducandos em Manaus

Obra de aeroporto de Barcelos será retomada na segunda-feira (23)