Mais de 200 vagas de emprego são ofertadas nesta quinta (2) em Manaus

Manaus - Procurando emprego? Confira as vagas ofertadas pelos Sines Manaus e Amazonas, nesta quinta - feira (2). Ao todo, estão sendo ofertadas 222 vagas.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

VAGAS NOVAS: 35

2 vagas – Vendedor Interno



Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – residir nas zonas Norte ou Leste e ter o curso de Informática Avançada;

Atividades – realizar atendimento captando novos clientes, cadastrar novos clientes ou atualizar o cadastro via teleatendimento. Oferecer serviços de planos de internet.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação no preparo das refeições, sobremesas, lanches e petiscos. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres e outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar vendas de planos de internet porta a porta.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de planos de internet por ligação.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas a desossa, preparação e conservação para utilização, limpeza de carnes vermelhas e brancas, preparar as peças, organizar a câmara frigorífica, repor as mercadorias nas vitrines e freezers e realizar precificação.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Serralheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Fazer o recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – prestar serviços internos, contribuir no controle administrativo da área e atender às necessidades dos setores.

Vaga disponível até 8/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo e laudos atualizados e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Obrigatório - possuir dois anos de Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" e que esteja dentro do prazo de validade. Desejável possuir cursos na área de vendas;

Atividades – executar as regras de merchandising definidas pela empresa, visando ocupar o local de melhor acesso ao consumidor, mantendo o padrão, conservação e imagem dos produtos e equipamentos da empresa.

Vaga disponível até 8/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade, ter os cursos de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados, Certificado de Soldador e disponibilidade de viagem à trabalho. Desejável possuir Certificados de Pintor e de Eletricista;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajuste de ferramentas de diversos tipos, trabalhos com soldas, pintura e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Atendente de Loja - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar o atendimento ao cliente, organizar e distribuir as roupas.

Vaga disponível até o dia 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manusear a carga de descarga de mercadorias, reparar embalagens danificadas antes da descarga.

Vaga disponível até o dia 8/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Cabista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em instalação de cabeamento de redes UTP e elétrico, confecção de infra galvanizada e PVC, fechamento de conectores (RJ45 macho e fêmea). Ter informática Básica e ter disponibilidade para trabalhar horas extras e para fazer viagens. Obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 8/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 141

2 vagas – Barman



Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – operar dentro do bar, expedindo bebidas para os garçons, preparar drinks e organizar o espaço do bar.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – preparar pratos à la carte, molhos, massas e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – manipular insumos, abrir massa, rechear e fornear pizza.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – realizar o atendimento pessoal, telefônico e garantir o suporte necessário ao cliente no telemarketing.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h e residir no bairro Adrianópolis ou adjacências. Possuir experiência com liderança de equipes;

Atividades – coordenar equipe de atendimento e produção, verificar prazo, qualidade e fazer checklist do serviço de atendimento e produção.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso em Refrigeração e Climatização, e experiência em operação em central de águas gelada, Fan Coils e Chillers;

Atividades – auxiliar a manutenção preventiva e corretiva de instalação e equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização. Realizar teste, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização. Trocar peças e efetuar limpeza dos aparelhos de acordo com normas de segurança e qualidade.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Atendente de Bar

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar atendimento aos clientes, servir bebidas e alimentos, organizar o espaço de atendimento, retirar e arrumar as mesas.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – operar dentro do bar, expedindo bebidas para os garçons, preparar drinks e organizar o espaço do bar.

Vaga disponível até 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Obrigatório – possuir experiência na área farmacêutica;

Atividades - realizar fechamento, abertura e controle de caixa.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, orientar e demonstrar o uso do produto e fechar vendas para a loja.

Vaga disponível até 2/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, CFT ativo e disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CREA ativo e disponibilidade para fazer viagens;

Atividades – identificar e avaliar riscos nas áreas, elaborar e ministrar treinamentos, emitir relatórios de segurança diversos, avaliar e testar EPIs.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Carregador de Armazém - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Para o Sine Amazonas, são oferecidas 46 vagas de emprego para esta quinta-feira (2). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou sem experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em manuseio de cargas e mercadorias, ter informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE PINTURA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura em geral, desejável ter curso de NR-35, CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura de superfícies e acabamento em geral, desejável ter curso de NR-35, CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FISCAL DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESENVOLVEDOR T.I.

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Tecnologia da Informação e áreas afins);

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em desenvolvimento de sistemas, em Microsiga Protheus, programação em ADVPL e lógica de programação, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando (Administração ou áreas afins);

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em vendas no segmento educacional, captação e pós-venda, ter cursos na área de vendas, informática Pacote Office, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função (desejável experiência em calçados), ter curso de atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria no geral e habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e laudo médio atualizado.

01 VAGA: DESENVOLVEDOR T.I. (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Tecnologia da Informação e áreas afins);

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em desenvolvimento de sistemas, em Microsiga Protheus, programação em ADVPL e lógica de programação, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conservação e limpeza de ambientes em geral, áreas internas e externas, documentação completa e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria.

