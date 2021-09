Jacaré é encontrado em piscina de clube de Manaus; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um jacaré foi encontrado dentro de uma piscina, na quarta-feira (2), no Bosque Clube, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o animal submerso e algumas pessoas com auxílio de um cabo tentando fazer com que o ele deixe o local.

O animal pode ter parado no local por conta da chuva. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o jacaré do local. Ele foi devolvido para o habitat natural em um igarapé, no Parque dos Bilhares, localizado nas proximidades do clube.

Jacaré nada em rua alagada de Manaus

Um jacaré foi filmado por um internauta nadando na área alagada próxima a um shopping, localizado no bairro da Chapada. O registro começou a repercutir no dia 8 de junho. O animal foi visto na alça inferior da Ponte dos Bilhares, utilizada como retorno para a avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A área está interditada pela subida do igarapé do Mindu, consequência da cheia do Rio Negro. O réptil chamou atenção pelo tamanho e pela aparente tranquilidade com que passeia próximo ao shopping, sem demonstrar a menor reação à proximidade das pessoas ou ao fato de estar sendo filmado.

