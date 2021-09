“Quem fizer buracos nas ruas será multado”, diz prefeito de Manaus

| Foto: Ruan Souza e João Viana / Semcom

Manaus (AM)- O prefeito David Almeida anunciou durante a entrega da revitalização de todas as 20 ruas da comunidade São João, no bairro Lago Azul, zona Norte, nesta sexta-feira (3), que enviará uma mensagem à Câmara Municipal de Manaus (CMM) com o intuito de criar uma lei que puna com multa quem abrir buracos em vias que foram recapeadas.

O objetivo é evitar que serviços prejudiciais à infraestrutura das vias sejam realizados após manutenções.

" Vou anunciar isso aqui, na frente da população. Nos próximos dias eu devo enviar uma mensagem para a Câmara para criarmos uma lei que vai pesar no bolso de quem fura nossas ruas aleatoriamente. Imaginem se aqui, depois de revitalizarmos estas 20 ruas, uma empresa viesse aqui cavar e estragar todo este serviço? " David Almeida, prefeito de Manaus

O prefeito usou como exemplos situações muito comuns envolvendo a concessionária de água pela cidade, que realiza manutenções em vias recém asfaltadas, deixando o reparo sem a mesma qualidade executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) na capital.

“Ontem eu estive na Torquato Tapajós, onde fizemos recentemente uma intervenção grande na rede de drenagem, e na última semana teve de ser realizada uma manutenção. A empresa ia fazer apenas um tapa-buracos no local do reparo, o que eu não permiti, e o asfalto teve de ser refeito com a mesma qualidade do recapeamento”, ressaltou o chefe do Executivo.

Tendo um trecho de quase 10 quilômetros totalmente revitalizado recentemente, David Almeida disse que uma concessionária informou que iria realizar uma intervenção na Torquato Tapajós após ela ter sido recuperada pela prefeitura, ação que foi negada pela administração.

“Deveriam ter solicitado isso enquanto nossas máquinas estavam trabalhando. Nossa cidade agora tem prefeito e vice-prefeito, e esse tipo de coisa não vai mais ser aceita”, afirmou David.

