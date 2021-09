Turista morre afogado ao cair em cachoeira de Presidente Figueiredo

| Foto: Divulgação

O que era para ser um dia de lazer acabou terminando em tragédia na tarde de quinta-feira (2), durante um passeio para conhecer as belas cachoeiras do Município de Presidente Figueiredo. O turista Daniel Canal Mendes, 43 anos, perdeu o equilíbrio e escorregou da corda de segurança e caiu nas fortes águas correntes da Cachoeira do Mutum, situada no quilômetro 54 da rodovia estadual AM-240, e morreu afogado.

Daniel estava acompanhado de uma amiga que, ao ver ele tentando se salvar, gritou por socorro. Banhistas fizeram o possível para resgatar Daniel, mas após alguns minutos já o encontraram sem vida.

Equipes médicas do Hospital Eraldo Falcão foram acionadas para tentar uma reanimação, mas não obtiveram sucesso. Policiais civis, militares e Guarda Municipal participaram do resgate do corpo do turista, que foi removido ao necrotério municipal, sendo depois recolhido pelo IML e levado à capital.

Conhecida pelas belezas naturais, no verão as cachoeiras de Presidente Figueiredo são destinos procurados por turistas. Mais uma morte por afogamento na cidade reascende o alerta sobre precauções nas visitas aos pontos, como não se afastarem dos demais banhistas em locais de alta profundidade.

*Com informações do Portal do Urubuí

