Amazonas recebe 32,7 mil doses de vacina contra Covid-19

32.760 doses de vacina contra Covid-19 | Foto: Lucas Silva/Secom

MANAUS (AM) - O Governo do Amazonas recebeu nesta sexta-feira (3), 32.760 doses de vacina contra Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Os imunizantes são do tipo Pfizer/BioNtech e serão utilizados para dar continuidade a campanha Vacina Amazonas.

A nova remessa chegou a Manaus por volta das 9h30 a bordo do voo Latam 3733, que aterrissou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

As doses foram desembarcadas e levadas, sob escolta da Polícia Federal, para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Mais vacinas

Este foi o quarto carregamento de imunizantes contra a Covid-19 enviados ao Amazonas nesta semana. Na segunda-feira (30), foram recebidas 17.550 doses de vacinas do tipo Pfizer/BioNtech.

Na terça (31), mais 124.750 doses de AstraZeneca/FioCruz. Nesta quinta-feira (02/09), outras 19.890 doses de Pfizer/BioNtech foram entregues ao estado.

Ao todo, o Amazonas recebeu 194.950 doses de imunizantes no período.

Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.350.957 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (02/09), sendo 2.336.131 de primeira dose, 969.659 de segunda dose e 45.167 com dose única. A informação está disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), no endereço www.fvs.am.gov.br .

