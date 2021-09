David Almeida enfatiza campanha de combate às queimadas

O prefeito esteve na programação | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM)- Foi realizado na manhã deste domingo (5), a campanha "Blitz Manaus Sem Fumaça: diga não ao fogo!", realizada pela Prefeitura de Manaus na faixa liberada do complexo turístico Ponta Negra. A ação é em comemoração ao Dia da Amazônia.

O prefeito David Almeida enfatizou a importância da integração entre as ações da gestão municipal em prol da educação ambiental e saúde do cidadão, com campanha de conscientização e combate à queimada .

" A nossa Secretaria de Meio Ambiente está realizando a entrega de mais de 800 mudas frutíferas e ornamentais, em comemoração ao Dia da Amazônia. A ação começou na sexta-feira, com a entrega de três mil mudas na zona Leste e neste domingo de esporte, atividade física, ambiental e mental, nós estamos trabalhando a conscientização das pessoas para preservação do nosso bioma amazônico " David Almeida, prefeito de Manaus

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e a Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), com atividades voltadas, tanto para terceira idade quanto para adultos, jovens e crianças.

A Semmas disponibiliza, para contato e denúncias sobre queimadas dentro de quintais de casas | Foto: Ruan Souza / Semcom

O chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, relembrou a programação especial em alusão ao Mês do Meio Ambiente, "Junho Verde”, quando aconteceram mesas-redondas, plantio e distribuição de mudas de plantas, ação educativa de combate às queimadas e intervenções artísticas dentro de parques, bairros e unidades de conservação.

"Essa é uma solicitação do prefeito, que quer arborizar a cidade inteira, e hoje é o dia dedicado à Amazônia. Em junho já tivemos o 'Junho Verde', com várias ações, e agora intensificamos", disse Araújo.

A Semmas disponibiliza, para contato e denúncias sobre queimadas dentro de quintais de casas, o número 98842-2161. Para incêndios e grandes queimadas, o número do Corpo de Bombeiros é o 193.

