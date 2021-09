Manaus tem 33 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta segunda (6)

O atendimento será das 8h às 16h | Foto: Arquivo Semcom

MANAUS - Manaus definiu 33 pontos para a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (6), véspera do feriado em comemoração à Independência do Brasil. A lista com os endereços das unidades pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no link https://bit.ly/38LqteB . O atendimento será das 8h às 16h. Na terça-feira (7), os pontos não funcionarão, o que voltará a acontecer na quarta-feira (8), em locais que poderão ser consultados já a partir das 18h desta segunda-feira, no mesmo endereço eletrônico.

Até o último sábado, a Semsa computava 83% da população classificada como “vacinável” já com a primeira dose da vacina, o que corresponde a 1.475.856 pessoas. Com o ciclo vacinal completo, o percentual é de 35%, incluindo duas doses e dose única, o equivalente a 588.137 pessoas. No total, entre primeira, segunda e única, já foram aplicadas 2.089.032 doses de vacinas na capital desde o início da campanha, no dia 19 de janeiro deste ano.

“No geral, podemos afirmar que Manaus está adiantada na vacinação. Fomos uma das primeiras cidades brasileiras a alcançar o público de 12 a 17 anos, que não estava previsto no plano de imunização do Ministério da Saúde. Mas ainda temos mais de 309 mil pessoas desse total, que ainda não foram receber a primeira dose. É uma parcela significativa, que precisa ser imunizada para não comprometer a proteção da nossa sociedade, porque somente com todos vacinados poderemos ter uma maior segurança com relação a esse vírus, suas variantes e complicações que podem causar”, alerta o prefeito David Almeida.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, lembra que a prefeitura vem trabalhando para facilitar, cada vez mais, o acesso do público aos locais de vacinação. “Nossas equipes têm sido incansáveis e a coordenação da campanha realiza avaliações diárias, a fim de que a população que deve ser vacinada possa encontrar um ponto de fácil acesso, se possível, sem precisar sair da área onde mora e se deslocar até pontos mais centrais. Nossas unidades de saúde estão preparadas para receber essas pessoas e atendê-las da melhor forma possível. Todos precisam estar vacinados. É uma demonstração de amor ao próximo”, reforça

Para receber a primeira dose, as pessoas a partir dos 18 anos devem apresentar um documento de identificação original e com foto, CPF e comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, só é necessário levar a identificação, o CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Os adolescentes de 12 a 17 anos terão que estar acompanhados do pai ou mãe, ou de um responsável, maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração, podendo ser no verso da cópia do comprovante de residência. Também devem levar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

Para tornar mais fácil o atendimento nos pontos, a orientação da Semsa é que seja feito o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus ( https://imuniza.manaus.am.gov.br ).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas já aplicou 3.381.234 doses de vacina contra Covid-19

Amazonas registra uma morte por Covid-19 neste sábado (5)