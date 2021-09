Adolescente de 15 anos cai de motocicleta e morre no Japiim, em Manaus

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao adolescente | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Mais uma vida foi perdida no trânsito em Manaus no início desta semana. Segundo levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Manaus já registrou 141 vidas perdidas em acidentes de trânsito só neste ano.

Após um trágico acidente de motocicleta, o adolescente Paulo Kennedy Queiroz, de 15 anos, não resistiu a queda e morreu na madrugada desta segunda-feira (6) na avenida Portugal, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Conforme policiais militares da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas contaram que a vítima estava conduzindo uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha, quando perdeu o controle do veículo e caiu da moto. O rapaz não utilizava o capacete de segurança e ficou inconsciente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao adolescente mas apenas constatou o óbito dele.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passou por exame necroscópico.





O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Outra morte

Após colidir contra um poste, o estudante Vinilson Saymon Alves Coelho, de apenas 17 anos, morreu no acidente de trânsito. A fatalidade aconteceu no dia 29 de agosto na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

A vítima estava conduzindo o carro - modelo Ford Ka, cor branca - quando perdeu o controle e colidiu contra um poste da avenida. Vinilson ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado. O veículo teve que ser serrado para que o menor fosse resgatado.

