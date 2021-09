Manaus tem incremento de 129% na arrecadação do licenciamento urbano

São mais projetos em andamento para construção, licenciamento e aprovação de obras, e regularização de Habite-se junto à Prefeitura de Manaus | Foto: Marcely Gomes/Semcom

Manaus (AM) - O aquecimento do setor da construção civil nacional tem provocado otimismo e dados positivos no licenciamento urbano na Prefeitura de Manaus.

Nos primeiros oito meses de 2021, com o aumento da entrada de novos processos no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a arrecadação apresenta um incremento acumulado da ordem de 77,67% comparando com o mesmo período de 2020.

De janeiro a agosto, foram R$ 15.103.075,59 de arrecadação na autarquia, quando ano passado o financeiro somou R$ 8.500.575,23.

Observando apenas o mês de agosto, a variação positiva é de 129,50%: foram R$ 2.007.975,27 este ano, contra R$ 874.940,59 de 2020.

Os maiores volumes de arrecadação são decorrentes de taxas de licenciamento de execução de obras; regularização de edificações; serviços de análise de projetos e de medidas compensatórias.

São mais projetos em andamento para construção, licenciamento e aprovação de obras, e regularização de Habite-se junto à Prefeitura de Manaus.

" A arrecadação positiva está diretamente relacionada com o incremento e aquecimento de parte da economia. Se está licenciando mais, se abrem novos negócios, se estimula o comércio, a indústria e o setor de serviços. Melhoramos procedimentos na gestão do prefeito David Almeida, aumentando a produtividade, associada com a redução de custos e a celeridade das análises " engenheiro Carlos Valente, presidente do Implurb

Alvarás

Os dados de licenciamento de agosto ainda estão em produção. Mas em alvarás de construção, de janeiro a julho de 2021, o Implurb expediu 595 documentos, sendo que no mês passado foram 152.

Em julho, chama atenção o incremento de 92% em área construída licenciada comparando com o mês de junho: foram 320.989,43 metros quadrados contra 166.800,33m2.

Levando em conta os sete primeiros meses, somente julho corresponde a 39% do total do ano.

Quando comparamos os anos, em número de alvarás, até julho de 2021, o Implurb já ultrapassou todo o ano de 2020 em mais 10%: são 595 certidões agora, contra 540 do ano passado.

Julho de 2021 também tem acréscimos positivos, e em alvarás de construção são 181% a mais do que julho de 2020: 152 documentos contra 54 do mesmo período. Em Habite-se, a alta foi de 28,8%: 58 em julho agora e 45 do ano anterior.

A construção civil no país vem apontando crescimento e Manaus não é diferente, com a previsão de lançamento de 34 mil unidades habitacionais, conforme adiantou Valente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Implurb estuda lançar 'alvará de construção rápido'

Manaus tem 92% de aumento em áreas construídas licenciadas