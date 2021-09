Manaus estuda parceria com empresa para cremação humana e animal

O local está sendo estudado, tanto na área de cremação humana quanto animal | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O prefeito David Almeida visitou na manhã desta segunda-feira (6) o crematório Amazonas, situado no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da capital, que será inaugurado na próxima semana.

O local está sendo estudado, tanto na área de cremação humana quanto animal, para convênio e desenvolvimento de aplicativo em parceria com a Prefeitura de Manaus.

"Manaus recebe com investimento da iniciativa privada um crematório moderno, humano e animal, e eu acredito que dessa forma a cidade dá um passo importante para aquelas pessoas que possam fazer a opção pela cremação e, acima de tudo, ter uma despedida digna aos seus familiares", afirmou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal relembrou a ação do último domingo (5) quando a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou o transbordo das 600 toneladas de resíduos sólidos, retiradas de igarapés e rios nos últimos 30 dias, para o aterro sanitário municipal, e informou sobre a triste destinação de alguns animais de rua e as soluções da prefeitura para o problema.

" Vamos desenvolver um aplicativo em relação ao pet. A intenção é fazer um convênio para que esses animais não sejam descartados, jogados em locais inadequados. Ontem na ação de transbordo, tinham 16 cachorros, e isso polui os igarapés e orlas, e, principalmente, o rio Negro, que fica poluído por causa das zoonoses que os animais podem transmitir. E depois essa água do rio é distribuída para população de Manaus. Nós vamos trabalhar essa questão, para que possamos dar a destinação necessária e fazer nossos mananciais serem preservados " David Almeida, prefeito

Crematório

Com duas salas tecnológicas para velórios presenciais e a distância, salas de cremação, espaços sociais e administrativos, venda de urnas funerárias e quarto para descanso, o empreendimento é, segundo os proprietários, o mais moderno da América Latina, em cremação humana e animal, garantindo um tratamento digno às pessoas que necessitam utilizar o serviço.

O sócio e CEO do crematório , Márcio Nery, comentou sobre a estrutura do local e a importância do convênio com a Prefeitura de Manaus.

"Procuramos fazer um atendimento digno às famílias de Manaus, para todas as classes de pessoas. Ontem nós acompanhamos a retirada dos animais, lá no porto, e nós acreditamos que é preciso que haja conscientização da população, para que o animal também receba dignidade", afirmou Nery.

*Com informações da assessoria

