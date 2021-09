Hospital Joãozinho capacita profissionais em curso

Iniciativa teve como objetivo o desenvolvimento dos servidores e o reforço das equipes | Foto: Divulgação/SES-AM

Manaus (AM) - O Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste (Joãozinho) realizou a formatura da 1ª turma do Curso de Capacitação de Circulante em Sala Cirúrgica.

A iniciativa teve como objetivo o desenvolvimento dos servidores e o reforço das equipes assistenciais do centro cirúrgico da unidade.

O curso de aperfeiçoamento profissional foi promovido pela Gerência de Enfermagem da unidade.

Para o gerente e enfermeiro Luan Pedrosa, a importância dessa capacitação é a melhoria dos processos de cuidado com o paciente no pré, durante e pós-cirúrgico.

“Realizamos esse curso a fim de promover treinamento e capacitação de equipes, atualização de protocolos relacionados à segurança do paciente, o que reduz, naturalmente, eventos adversos, bem como o fortalecimento das equipes de centro cirúrgico”, destacou o enfermeiro.

Para a diretora da unidade, Liege Ribeiro, a capacitação traz ganhos para os atendimentos no Joãozinho.

“O maior benefício será para os pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos, com o fortalecimento de ações na segurança do paciente, desenvolvimento e atualização de atividades no centro cirúrgico e reforço do corpo assistencial para a enfermagem cirúrgica”, disse.

A unidade é referência em neurocirurgia pediátrica e, com o treinamento, busca a melhoria da qualidade da assistência e atualização de protocolos de cirurgia segura, com base na 4ª meta internacional de segurança do paciente, estabelecida pela Joint Commission International (JCI), líder mundial em certificação de organizações de saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Futuras capacitações

Esta é a primeira atividade de um ciclo de capacitação que será realizado por meio de um cronograma especial, até o final do ano de 2021, promovidas pela Gerência de Enfermagem da unidade.

Entre as atividades estão o treinamento de identificação do paciente, suporte básico e avançado de vida em pediatria e treinamento em Suporte Avançado de Trauma para Enfermeiros, que serão realizados em parceria com a Gerência de Enfermagem e Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além do curso de Diluição de Medicamentos, em parceria com a Educação Continuada do HPSC Zona Leste, entre outros cursos.

