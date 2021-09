Amigos escapam da morte após grave acidente na BR-174 no AM: 'Milagre'

Nas redes sociais, o que restou do carro deixou os internautas em choque. | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - O que seria um passeio entre amigos por muito pouco não acabou em tragédia no último final de semana no interior do Amazonas. Um buraco no KM 81 da rodovia BR-174 causou um grave acidente e deixou três jovens feridos e um carro totalmente destruído. Apesar dos estragos materiais, o fato é considerado um livramento divino.

O operador de produção Agassi Lima, de 21 anos, dirigia o veículo. Ele informou ao portal Em Tempo que no último sábado (4) pegou a estrada com mais três amigos. O grupo pretendia aproveitar o feriado prolongado em um acampamento em Presidente Figueiredo.

“Foi muito rápido, volta das 14h, me deparei com um buraco na via, não tive condições de desviar dele. E, quando passei, o pneu estourou e perdi o controle. O carro bateu em um poste de eletricidade e caiu em um abismo”, disse o jovem.

Veículo modelo Honda Fit teve perda total. | Foto: Divulgação

Agassi acredita que todos os ocupantes do veículo escaparam por um milagre. “Eu estava na velocidade permitida da via (60 km/h) e foi muito rápido. Infelizmente, meus três amigos tiveram ferimentos leves, porém todos estão bem e estáveis. Eu, que estava dirigindo, não tive nenhum arranhão”, disse.

Estado do carro

Agassi fez uma publicação no Twitter relatando o ocorrido. "Agora faço aniversário duas vezes ao ano", disse no post.

A foto do que restou do carro deixou os internautas em choque na rede social. “Todo mundo escapou com vida? “, dizia um dos comentários. “Meu pai celestial! Mano, isso é livramento, mesmo”, dizia outro internauta, ao ver a foto do veículo.

A caminho de Presidente figueiredo indo acampar com meus amigos, o pneu do carro estourou com um buraco na rodovia e perdi o controle do carro, agora faço aniversário 2 vezes ao ano. pic.twitter.com/9a1e0oqNhw — Agassi Lima (@b4ndidao) September 6, 2021

