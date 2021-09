Ação beneficia comunidade ribeirinha do município do Careiro Castanho

O objetivo da ação é oferecer melhor qualidade de vida para crianças, jovens e adultos da localidade. | Foto: Divulgação

Manaus - Com o intuito de ampliar a assistência à população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19, no Distrito do Purupuru, do município Careiro Castanho (distante a 88 km em linha reta de Manaus), um grupo de médicos, instituições, voluntários e prefeitura, reuniram-se para prestar serviços básicos de saúde, orientação jurídica, psicológica e demais assistências à população de Careiro Castanho.

O evento será realizado no dia 11 de setembro, das 9h às 15h, na Escola Municipal Darlison Azevedo de Lemos, onde voluntários da saúde ofereceram aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido do HIV, atendimento odontológico com limpeza dental, extração e aplicação de flúor.

Atendimento

O programa social é composto por 60 voluntários de diversas áreas. Também prestaram os atendimentos de orientação jurídica, psicológica, fisioterapeuta, massoterapeuta, fonoaudiólogo e de profissionais da beleza. Para o atendimento com o profissional é necessário apresentar o RG, CPF e o cartão do SUS para que seja feito o preenchimento do prontuário a serem utilizado na consulta com o médico.

Inclusão social

O objetivo da ação é oferecer melhor qualidade de vida para crianças, jovens e adultos da localidade, com idade entre 3 e 60 anos, como forma de inclusão social, contribuindo para um processo transformador do indivíduo e de toda a sociedade, assim como promovendo o desenvolvimento da comunidade onde estão inseridos.

A ação conta com o apoio das organizações sociais: Instituto AMAR, Instituto ASAS e Instituto INTER, Mãos Amigas e Prefeitura do Careiro Castanho.

