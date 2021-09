Carreta tomba e interdita BR-174 no Amazonas

As causas do acidente não foram divulgadas | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Uma carreta tombou e interditou completamente a rodovia federal BR-174. O acidente aconteceu no KM 962, antigo KM 79, na tarde desta terça-feira (7), feriado da Independência.

Muitos motoristas que tentaram retornar para capital ou seguiam em direção a Presidente Figueiredo tiveram que enfrentar transtornos.

Um publicação feita no perfil do Instagram da Polícia Rodoviária Federal do Amazonas (PRF-AM), por volta das 19h desta terça, informou que a previsão para liberar a via seria de três horas até a retida do veículo tombado.

As causas do acidente não foram divulgadas.

