Tira dúvidas sobre a semana da conciliação e execução trabalhista

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e com os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) de todo o Brasil, promoverá, de 20 a 24 de setembro, a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista.

Para responder às perguntas mais frequentes, as redes sociais dos tribunais da Justiça do Trabalho estão publicando, deste quarta-feira (1º), um post semanal para responder dúvidas comuns de internautas sobre o evento. As respostas serão dadas por juízes que atuam na conciliação e execução trabalhista do país.

Na primeira semana, o juiz do trabalho da 22ª Região (PI) e representante da região Nordeste na Comissão Nacional de Promoção à Conciliação (Conaproc), Roberto Braga, respondeu à pergunta “Quais as vantagens da conciliação?”. Confira a resposta no Facebook e Twitter do CSJT, ou Instagram do Tribunal Superior do Trabalho.

Programação

Nas próximas semanas, mais especificamente nos dias 8 e 15 de setembro, outros magistrados também irão explicar “O que é execução trabalhista? e “quais procedimentos adotar para tentar uma conciliação em seu processo trabalhista?”.

Cada solução, um recomeço

Se você também deseja uma solução efetiva e consensual para o seu processo, não perca a oportunidade de participar da Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista.

Como participar?

As partes interessadas poderão se inscrever no site do TRT da 11ª Região até o dia 10 de setembro. Clique AQUI para inscrever seu processo.

Para maiores esclarecimentos a respeito da Semana ligar nos telefones: (92) 3627-2089 / 2091

