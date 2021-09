Sistema prisional do AM começa ano letivo com 752 internos inscritos

Ao todo, são 752 reeducandos matriculados nas aulas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com uma alta no número de reeducandos inscritos, a Escola de Administração Penitenciária (Esap) começou o ano letivo de 2021 nas unidades prisionais do Amazonas.

Ao todo, são 752 reeducandos matriculados nas aulas prontos para iniciar suas jornadas rumo à conclusão do ensino regular e à reintegração social por meio do programa de ressocialização Conhecimento que Liberta.

Os internos estão divididos entre alunos do Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

As aulas desta vez estão sendo ministradas de forma presencial, com os professores em sala – respeitando todos os protocolos de saúde estabelecidos – auxiliando os internos na Escola Estadual Giovanni Figliuolo, que atualmente atende todas as unidades prisionais da capital.

A abertura do calendário de ensino foi reconduzida para o mês de agosto por conta da incidência de casos de Covid-19 no Amazonas no início deste ano. A diretora da Esap, Sônia Cabral, frisa que todo processo de ressocialização inicia com a educação, pois ela transforma vidas.

" É por este motivo que a Seap segue ofertando o acesso à educação básica no interior das unidades prisionais: para fortalecer, junto com a oferta de trabalho e outras vertentes que abrangem essa jornada para a ressocialização, o retorno desses internos à sociedade mudados e com uma nova visão de vida " Sônia Cabral, diretora da Esap

Durante o novo ano letivo, os detentos também continuarão sendo preparados para exames nacionais como o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM-PPL), que viabiliza a entrada deles no ensino superior, e para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (ENCCEJA-PPL), que permite a finalização do ensino regular para os reeducandos que estão atrasados.

Apoio

Neste processo, a Seap recebe o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As instituições proporcionam qualificação aos professores para que eles entendam o contexto do sistema prisional e ensinem de forma correta os internos, atendendo às necessidades de cada um.

