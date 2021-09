Amazonas assina ordem de serviço para obras do ‘SOS Vicinais’

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (8), ordem de serviço do programa SOS Vicinais, no valor de R$ 9 milhões, para início de obras de manutenção, recuperação e conservação de vicinais em Manaus e em outros cinco municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Boca do Acre e Manicoré - esse último, no distrito de Santo Antônio de Matupi.

Com o SOS Vicinais, o Estado melhora a infraestrutura para facilitar o transporte dos produtos agrícolas até os centros de comercialização. São realizados serviços em pontos críticos de vicinais, tornando o tráfego mais rápido e seguro e auxiliando os agricultores no escoamento da produção.

“Nós estamos fazendo um investimento muito substancial no setor primário e esse investimento passa pela recuperação de ramais, vicinais e estradas, que são importantes para o escoamento da produção. Aqui nós estamos destinando aproximadamente R$ 9 milhões para a recuperação desses ramais; é para melhorar uma ladeira, tirar aquele lamaçal, consertar uma ponte. E vai ser importante para tornar esse ramal trafegável”, disse Wilson Lima ao destacar que os serviços também têm impacto social, ao tornar mais seguro o transporte de crianças para escolas e também de pacientes a hospitais da capital.

Serão realizados serviços de terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu no quilômetro 47 da AM-010, na vicinal do Santo Antônio. Na região são sete vicinais onde atuam 240 agricultores e 18 piscicultores. As famílias produzem, por exemplo, farinha e hortaliças.

Estiveram presentes no ato de assinatura o deputado estadual Saullo Vianna e os vereadores de Manaus Antônio Peixoto, Allan Campelo e Elan Alencar. O SOS Vicinais faz parte do programa Agro Amazonas e está inserido nos investimentos do Plano Verão, coordenado pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Plano Verão

Trata-se de um conjunto de ações com investimentos de mais de R$ 34 milhões para impulsionar o plantio e escoamento da produção, principalmente com o fim do período chuvoso no estado. O plano foi lançado em 28 de julho, Dia do Agricultor, pelo governador Wilson Lima.

Além de investimentos em infraestrutura com a recuperação de vicinais, o Plano Verão inclui programas de fomento e assistência técnica, com apoio dos escritórios locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Agro Amazonas

Em dezembro de 2020, o governador Wilson Lima lançou o programa Agro Amazonas, que reúne projetos e ações voltadas ao desenvolvimento do setor primário, prioridade do Governo do Estado.

Além da assistência técnica e fomento à produção e infraestrutura, o programa contempla ações voltadas ao crédito rural e o apoio ao escoamento e à comercialização da produção, de acordo com o governador.

“Nós reforçamos todas as nossas áreas do sistema Sepror. No Idam e na Adaf, convocamos concursados e estamos aumentando a nossa estrutura e investimentos. E a prova disso é o Plano Safra, que nós lançamos no valor de R$ 1 bilhão, em parceria com o Basa, o Banco do Brasil, a nossa Afeam e outras instituições parceiras do sistema Sepror para que a gente possa dar todo o suporte”, frisou o governador.

Wilson Lima destacou, ainda, a oferta de crédito em apoio à piscicultura, pecuária e para a agricultura e também a oportunidade da comercialização da produção de móveis de madeira para mobília escolar e de alimentos para merenda escolar, por meio de programas como o de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e o de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove), coordenados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável.

*Com informações da assessoria