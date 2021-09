Guardas municipais vão receber treinamento em policiamento turístico

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, em parceria com a Companhia de Policiamento Turístico do Amazonas (Cptur), iniciou, na manhã desta quarta-feira (8), o curso de “Policiamento Turístico para Guardas Municipais”. A programação faz parte do cronograma de atividades a serem desenvolvidas antes do armamento dos agentes.

A Guarda Municipal de Manaus tem passado por mudanças, para o aperfeiçoamento da instituição, o que inclui o curso de policiamento turístico, que irá formar agentes para atuarem de maneira especializada nos parques, praças e demais logradouros públicos da cidade. Os guardas vão ser capazes de atender de maneira eficaz, turistas nacionais e estrangeiros, pois no curso haverá módulo de iniciação às línguas inglesa, francesa e espanhola, bem como treinamento em qualidade do atendimento.

“Durante 72 anos, a Guarda Municipal de Manaus esteve desvalorizada. Algo que a gestão do prefeito David Almeida vem modificando desde o primeiro dia em que assumiu a administração da cidade. O aperfeiçoamento da guarda é uma das determinações do prefeito, para que tenhamos um efetivo de referência no país. Com esse curso, nossos agentes estarão habilitados para atender turistas nacionais e estrangeiros. Uma forma de prestarmos um serviço de qualidade em nossa capital”, ressaltou o secretário da Casa Militar, tenente William Dias.

Grade curricular

O curso terá aulas de introdução ao inglês, francês e espanhol; qualidade no atendimento; turismo; e policiamento em logradouros públicos. A iniciativa faz parte do cronograma de ações para aperfeiçoar o trabalho da guarda, que ao todo vai envolver diretamente 30 agentes.

Serão três dias de treinamento e até o fim desta semana, os guardas estarão aptos a atuar na cidade, explica o comandante da Cptur, capitão Jorge Barreto.

“O curso é voltado para o atendimento à sociedade nacional e estrangeira, para que possamos prestar auxílio durante o serviço, de modo que os estrangeiros também sejam bem assistidos. Com esse curso, com certeza, a Guarda Municipal estará apta a atuar na segurança turística de Manaus“, enfatizou o capitão.

*Com informações da assessoria