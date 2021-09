Asfaltamento do ramal do Castanheira começa nesta semana

No ramal, servidores da Seminf com escavadeira, retroescavadeira, caminhões e tratores trabalham a todo vapor. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - As ações de terraplanagem dos dois quilômetros do ramal do Castanheira, no bairro Puraquequara, zona Leste da capital, foram finalizadas e, agora, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vai começar a asfaltar o local. O trabalho vem sendo acompanhado pelo vice-prefeito Marcos Rotta, que esteva na área, nesta quarta - feira (08).

No ramal, servidores da Seminf com escavadeira, retroescavadeira, caminhões e tratores trabalham a todo vapor na execução da substituição da base da via, para, posteriormente, receber a pavimentação asfáltica em todo o percurso do ramal, melhorando de vez a trafegabilidade dos moradores, que há mais de 30 anos aguardavam a chegada de infraestrutura na comunidade.

“A revitalização de mais este ramal foi um compromisso assumido pelo prefeito David Almeida e por mim com as pessoas que aqui moram e que se encheram de esperança ao verem um dos ramais vizinhos serem revitalizados. Estas pessoas aguardaram pela atenção do poder público por décadas e, agora, estão recebendo a atenção e os serviços de qualidade que merecem”, disse o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

O trabalho vem sendo acompanhado pelo vice-prefeito Marcos Rotta, que esteva na área, nesta quarta - feira (08) | Foto: Semcom

Palavra dada, palavra cumprida

A ação é um compromisso assumido pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, no último 20 de agosto, durante a entrega das obras do ramal 9, no mesmo bairro, onde os moradores estiveram presentes e solicitaram os serviços.

De acordo com o superintendente da Seminf e engenheiro fiscal da obra, Kelton Aguiar, os trabalhos estão sendo intensificados e já apresentam resultados positivos para todos, nesses primeiros dias de trabalho. “Aqui tem uma base muito frágil e estamos fazendo a substituição de solo, já trabalhamos em mais de dois quilômetros nessa primeira semana, então vamos concluir a base para iniciar a pavimentação asfáltica”, afirmou.

*Com informações da assessoria

