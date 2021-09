Operação Enchente encerra com mais de 120 mil famílias atendidas

A Operação Enchente 2021, foi lançada pelo governador Wilson Lima em março deste ano | Foto: Secom

Manaus (AM) - O Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil, do Governo do Amazonas, apresenta balanço da Operação Enchente 2021, lançada pelo governador Wilson Lima em março para prestar assistência a famílias afetadas pela cheia histórica dos rios do Amazonas. Neste ano, o Estado entregou, de forma inédita, o Auxílio Estadual Enchente, no valor de R$ 300, para 120.955 famílias de 56 municípios, totalizando mais de R$ 36 milhões em investimentos no benefício.

O Auxílio Estadual Enchente possibilitou a compra de alimentos e outros itens essenciais. “Nosso esforço foi para que essa ajuda chegasse no momento que as pessoas mais precisavam. Isso nos realiza não só enquanto homem público, mas também enquanto cidadão, no sentido de trazer essa ajuda, que é pontual, mas que se soma a outras ações que ajudaram a população a enfrentar as dificuldades de uma cheia histórica”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com o balanço da Defesa Civil do Estado, as ações da Operação Enchente somaram mais de R$ 103 milhões. Além do Auxílio Estadual Enchente, a operação contou com ajuda humanitária às famílias atingidas, com a entrega de cestas básicas e kits de higiene e dormitório, entre outros itens.

As entregas de ajuda humanitária e do cartão Auxílio Enchente foram realizadas de forma gradativa | Foto: Secom

Água potável

Também foi ampliada a oferta de água potável nos municípios atingidos pela cheia, com o envio de estações móveis de tratamento de água e de estações fixas de tratamento, por meio do projeto Água Boa, executado em parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama).

Os investimentos incluíram aportes financeiros via convênio firmado com os municípios, para também ampliar oferta de ajuda humanitária, combustível e madeira, entre outros materiais. A Defesa Civil também auxiliou os municípios com o trabalho do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), que faz o levantamento e dispara informações por meio de boletins e alertas metereológicos.

As entregas de ajuda humanitária e do cartão Auxílio Enchente foram realizadas de forma gradativa, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, contando com apoio de prefeituras municipais e de outros órgãos do Estado, como a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o Governo concedeu crédito emergencial e anistiou dívidas, além de renegociar débitos daqueles que tiveram seus negócios impactados pela cheia. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) também intensificou os atendimentos de saúde e os órgãos estaduais do sistema de Produção Rural também apoiaram com a aquisição de alimentos e doação a pescadores e agricultores das áreas atingidas.

Governador Wilson Lima durante a entrega de cartões do Auxílio Enchente Estadual | Foto: Secom

Entrega, por fases, de um total de 120.955 cartões Auxílio Estadual Enchente em 56 municípios:

Fase 1

Anamã - 2.390

Boca do Acre – 4.210

Canutama - 1.744

Lábrea – 2.366

Pauini - 1.444

Tapauá - 1.244

Fase 2

Careiro da Várzea – 6.021

Carauari - 625

Eirunepé – 3.330

Envira – 1.331

Ipixuna – 3.319

Juruá - 1.350

Itamarati – 1.373

Guajará – 1.313

Fase 3

Borba – 3.889

Novo Aripuanã – 2.525

Fase 4

Anori – 2.486

Autazes – 4.180

Careiro Castanho – 2.672

Itacoatiara – 2.826

Iranduba – 4.879

Manacapuru – 9.300

Manaquiri – 2.589

Manaus – 3.498

Nova Olinda do Norte – 3.074





Fase 5

Barreirinha – 2.994

Boa Vista do Ramos – 625

Caapiranga – 2.040

Maués – 1.950

Nhamundá – 1.293

Parintins – 9.500





Fase 6

Atalaia do Norte – 1.200

Santo Antônio do Içá – 493

Tabatinga – 1.300

Tonantins – 1.490





Fase 7

Alvarães – 1.298

Coari – 1.900

Fonte Boa – 1.900

Jutaí – 1.600

Maraã – 1.358

Tefé – 2.500

Uarini – 1.386





Fase 8

Amaturá – 516

Barcelos – 379

Beruri – 1.340

Codajás – 472

Japura – 732

Novo Airão – 449

Presidente Figueiredo – 999

Rio Preto da Eva – 869

Santa Isabel do Rio Negro – 956

São Paulo de Olivença – 2.252

São Sebastião do Uatumã – 487

Silves – 839

Urucará – 489

Urucurituba – 1.371

*Com informações da assessoria

