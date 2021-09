Fios em passarela dificultam passagem e trazem riscos à população

Só em 2021, duas pessoas já morreram eletrocutados por fios elétricos em Manaus | Foto: Ayrton Senna Gazel

MANAUS (AM) - Além de todos os problemas urbanos encontrados na maioria das cidades brasileiras, andar pelas ruas de Manaus exige atenção redobrada para um "obstáculo" extra: os fios de postes caídos sobre passarelas, calçadas e ruas da cidade. Só em 2021, duas pessoas já morreram eletrocutadas após tocarem em fios elétricos na capital amazonense.

O problema é recorrente em todas as áreas de Manaus. Em uma passarela da avenida Djalma Batista, uma das mais movimentadas da cidade, os pedestres precisam abaixar a cabeça para não cruzarem com um emaranhado de cabos de telefonia.

A passagem, utilizada por centenas de pessoas diariamente, fica em frente a uma escola particular, e próxima a estabelecimentos comerciais e três shoppings centers da região. A representante comercial Márcia Silva, de 38 anos, afirma que andar pela passarela é um perigo.

" Eu morro de medo de encostar nesses fios, mas como trabalho no shopping aqui da frente, preciso usar [a passarela] para chegar à parada de ônibus e voltar para casa. O pior é que, às vezes, me distraio e só vejo esses cabos quando já estou bem perto. Às vezes até me assusto, inclusive. Todo mundo tem que se abaixar para poder passar por esses fios, senão fica difícil " , afirma Maria.

Durante rápida caminhada pela avenida, na quarta-feira (8), a equipe de reportagem do EM TEMPO flagrou, pelo menos, dez postes que apresentavam fios de telefonia e até elétricos desencapados e caídos próximos à calçada.

Um deles está localizado em uma parada de ônibus, próximo a um Shopping Center, com alto fluxo de pedestres e usuários de ônibus. A dona de casa Carla Pimenta, 56, relata que a situação causa ainda mais preocupação quando se está na companhia de crianças.

"É um absurdo a gente ter de andar com esse monte de fios solto. O pior é quando estamos com criança, que está sempre querendo mexer em tudo. E esse problema não é novidade, pelo contrário, faz muito tempo que eu observo esses cabos caídos aqui no chão", relata Carla.

Segundo a engenheira civil e técnica em eletricidade Keili Araújo, no topo dos postes está a rede de alta tensão, que distribui energia das subestações da Amazonas Energia, com tensão a partir de 13.800 Volts, abaixo estão os cabos da rede de baixa tensão, com 380 Volts. E, mais perto do chão, estão os cabos de telefonia, com apenas um Volts.

A especialista diz que apesar do nível de tensão dos cabos de telefonia ser considerado pequeno e com baixo potencial para ocasionar choque, o risco de acidente continua existindo.

"É um risco considerável, porque o cabo de telefonia, apesar de ser de extra baixa tensão, não deixa de ser um condutor de metal e justamente por isso, caso ele tenha contato com algum fio da rede elétrica energizado e desencapado, isso poderá ocasionar sim um choque elétrico e a vítima pode até morrer", explicou.

Tragédias recentes

Em fevereiro, o borracheiro Raimundo Nonato, 54, morreu eletrocutado , após encostar em um fio de alta voltagem na avenida Sete de maio, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Na época, testemunhas afirmaram que o fio de quase 100 metros havia se rompido, quando o borracheiro passava pelo local, e acabou encostando no fio de alta tensão.

Já no dia 20 de março, o auxiliar de serviços gerais Eder da Silva, de 38 anos, também morreu eletrocutado após salvar crianças que brincavam em um pula-pula, quando o brinquedo encostou em um um fio desencapado que estava caído, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A vítima estava nas proximidades quando viu o cabo cair em cima do brinquedo. Ele decidiu salvar as crianças, mas acabou morrendo com a descarga elétrica.

Amazonas Energia

Por meio de nota, a Amazonas Energia informou que os cabos referentes à passarela na avenida Djalma Batista são de telefonia, e não de distribuição de energia. Entretanto, o órgão afirmou que a Amazonas Energia está apurando a situação, para identificar e notificar a empresa responsável pela realocação dos cabos na passarela.

