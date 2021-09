Vídeo: criança 'voa' ao ser atropelada por carro em avenida de Manaus

A região do acidente não possui faixa de pedestre | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma criança do sexo masculino foi atropelada no início da manhã desta quarta-feira (8), por volta das 6h37, na avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O carro envolvido no acidente pertence ao Lar Batista Janell Doyle. O acidente foi filmado por câmeras de segurança.

Conforme nota emitida pela entidade, a criança correu sozinha em direção a via, surpreendendo o veículo em movimento. A região do acidente não possui faixa de pedestre, sinalização ou lombada, o que coloca em risco o tráfego de estudantes.

A diretora do lar batista, Magaly Araújo, destacou que após o acidente, a criança foi socorrida pela equipe da instituição e levada ao Pronto Socorro da Criança, da Zona Sul de Manaus. Não houve nenhum tipo de lesão e a criança continua sendo assistida pelo entidade.

Veja declaração da diretora da instituição

"Como instituição que se posiciona a favor da proteção das crianças, o abrigo informa que buscará soluções junto às autoridades públicas para adequar a área de travessia próximo à escola, evitando que outros acidentes aconteçam. Os funcionários da instituição também receberão reforço nas orientações de direção defensiva", reforçou o órgão em nota.



O caso foi formalizado na Polícia Civil do Amazonas.

Assista o momento do acidente:

