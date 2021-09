Vídeo: Tremor de terra é registrado em cidade no interior do AM; veja

O evento sísmico também foi sentido em Manaus e por moradores de Boa Vista, em Roraima | Foto: Divulgação

Atalaia do Norte (AM)- Um tremor de terra foi sentido no município de Atalaia do Norte (distante 1136 km de Manaus), na noite desta quarta–feira (8).

De magnitude 5.7, ele foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), atingindo uma profundidade de 15 quilômetros.

O evento sísmico também pode ser sentido em Manaus e por moradores de Boa Vista, em Roraima. Ocorrendo numa região de baixa densidade populacional, ele foi confirmado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Ainda de acordo com órgão, a placa de Nazca costuma influenciar nos abalos desta região. As cidades mais próximas da área são as cidades acreanas de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

Chamadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) disse em nota ter recebido o primeiro chamado de tremor em Manaus às 15h30.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar, houve chamados de outras sete regiões da capital, das zonas norte e centro-sul. Uma equipe foi enviada para realizar as vistorias e não houve registro de feridos nem danos materiais.

Em Manaus

No último dia 31 de janeiro, os moradores de Manaus passaram por mais um susto ao sentirem a terra tremer. Os abalos são réplicas do terremoto de magnitude de 5.9 na escala Richter, que atingiu a Guiana e também foram sentidos em Roraima.

Apenas neste começo de ano, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) já registrou 30 tremores de terra em território brasileiro. Em 2020, segundo a Revista Época, os pesquisadores verificaram a ocorrência de 248 terremotos no Brasil, mas desse total, apenas três tiveram a magnitude acima de 4 pontos na escala Richter, a partir da qual são percebidos ruídos e oscilações dos objetos.

O único que resultou em morte aconteceu na comunidade de Caraíbas, na zona rural de Itacarambi, em Minas Gerais. Na noite de 9 de dezembro de 2007, um tremor de terra provocou o desabamento de seis casas e os escombros de uma delas matou uma menina de 5 anos. O abalo sísmico atingiu 4,9 pontos na escala Richter.

| Autor: Divulgação

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Terremoto em Barcelos é sentido em Manaus e assusta amazonenses



Terremoto de magnitude 7,2 atinge o Haiti e faz alerta para tsunami