Profissionais do Turismo começam a receber auxílio estadual

A entrega seguirá até o dia 17 de setembro | Foto: Secom

Manaus (AM)- A partir da próxima segunda-feira (13), 155 profissionais do turismo contemplados na segunda etapa do Auxílio Estadual poderão receber o cartão para acesso ao benefício, no valor total de R$ 600.

A entrega seguirá até o dia 17 de setembro, das 8h às 14h, na sede da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), na avenida Santos Dumont, s/nº, bairro Tarumã.

A lista dos profissionais beneficiados pode ser conferida no site da Amazonastur ( amazonastur.am.gov.br ), no banner “Auxílio Emergencial”, no lado direito da página.

A entrega dos cartões seguirá ordem alfabética do nome dos profissionais e será dividida pelos dias da semana: para os nomes iniciando de A a D, será na segunda-feira (13); de E a I, na terça (14); de J a K, na quarta (15); de L a R, na quinta (16); e de S a Y, na sexta (17).

Os profissionais devem apresentar documentação oficial com foto e comprovante de residência para receber o cartão.

" É com muita alegria que fazemos esse anúncio, pois estamos concretizando um pedido da própria categoria, que agora passa a contar com essa reforço mensal em sua renda. O auxílio não irá beneficiar apenas uma pessoa, muitas famílias serão ajudadas por essa ação do Governo do Amazonas " Sérgio Litaiff Filho, presidente da Amazonastur

O auxílio faz parte de um pacote de ações de apoio aos segmentos de cultura, esporte e turismo, para reduzir os impactos causados pela pandemia da Covid-19.

A iniciativa foi lançada pelo Governo do Amazonas no mês de abril, e nessa etapa vai beneficiar os profissionais de guias de turismo, piloteiros cooperados e microempreendedores individuais (MEI), regularizados no sistema Cadastur até o dia 19 de junho, atingindo os municípios de Iranduba, Manacapuru, Manaus, Maués, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé.

Mais informações podem ser obtidas pelos números (92) 97400-2310 e 2101-8180, do Departamento de Registro e Sensibilização.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Guardas municipais vão receber treinamento em policiamento turístico

Após reabertura, espaços culturais são visitados por manauaras